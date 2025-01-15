Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до мая: названы новые сроки

Верховная Рада продлевает военное положение и всеобщую мобилизацию украинцев уже в 14-й раз. Некоторые нардепы уверены, что военное положение не отменят сразу после завершения большой войны с РФ.

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Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом написал в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк по итогам принятого решения.

Нардепы поддержали за законопроекты №12404 и 12405, внесенные в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый документ поддержали 315 нардепов, а второй — 310.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлеваются в 14-й раз

Теперь принятые Радой документы должен подписать глава государства.

Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация украинцев продлеваются уже в 14-й раз с 8 февраля до 9 мая 2025 года. В прошлый раз данные режимы продлевали с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Военное положение действуют в Украине с начала полномасштабного вторжения армии России. Боевые действия продолжаются, поэтому раз в три месяца военное положение и мобилизацию продлевают.

Во время военного положения действуют некоторые запреты: комендантский час, запреты на проведение митингов, демонстраций и других массовых мероприятий, ограничивается свобода передвижения и прочее.

Всеобщая мобилизация проводится для усиления Вооруженных сил Украины путем привлечения граждан на военную службу.

Напомним, в Раде ранее говорили о невозможности отмены военного положения в Украине сразу после завершения боевых действий. Данный процесс должен сопровождаться гарантиями безопасности.

Издание The Economist писало о вероятности прекращения огня и отмены военного положения в Украине 20 января 2025 года, в день инаугурации президента США Дональда Трампа.