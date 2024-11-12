20 января может быть прекращение огня, а 25 мая — выборы в Украине, — The Economist

Журналисты отмечают, что Офис президента отрицает подготовку к выборам, однако соответствующий процесс уже начался.

Прекращение огня и отмена военного положения в Украине может быть 20 января 2025 года, а 25 мая 2025 года в стране могут быть проведены выборы. Об этом сообщает The Economist.

"Сможет ли он (новоизбранный президент США Дональд Трамп. — Ред.) навязать прекращение огня? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", — отмечает издание.

По информации журналистов, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в том числе из-за организации и вопроса их легитимности.

"Участвовать в предвыборной агитации прямо сейчас было бы самоубийством", — рассказал народный депутат Украины от политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Однако, издание добавляет, что подготовительный процесс уже начался, уже мобилизуются региональные избирательные штабы и начинается работа над списками кандидатов.

С приближением инаугурации Дональда Трампа Украина готовится к переменам. Однако несмотря на все разговоры о прекращении войны, большинство понимает, что впереди еще много боев.

"Нужно работать в рамках реальности. Нельзя приказать войне остановиться и подождать", — отмечает военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Ранее Дональд Трамп признал, что не сможет заставить Украину пойти на уступки РФ. Политолог Владимир Фесенко позже отмечал, что с высокой вероятностью Трамп уже в ближайшее время инициирует переговоры по завершению войны между Россией и Украиной.