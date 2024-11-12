20 січня може бути припинення вогню, а 25 травня — вибори в Україні, — The Economist

Журналісти зазначають, що Офіс президента заперечує підготовку до виборів, однак відповідний процес вже розпочався.

Припинення вогню та скасування воєнного стану в Україні може бути 20 січня 2025 року, а 25 травня 2025 року в країні можуть бути проведені вибори. Про це повідомляє The Economist.

"Чи зможе він (новообраний президент США Дональд Трамп. — Ред.) нав'язати припинення вогню? Чи будуть вибори? На цей момент на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації пана Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", — зазначає видання.

За інформацією журналістів, Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично до цього відносяться, зокрема через організацію та питання їх легітимності.

"Брати участь у передвиборчій агітації просто зараз було б самогубством", — розповів народний депутат України від політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Однак, видання додає, що підготовчий процес вже розпочався.Вже мобілізуються регіональні виборчі штаби та розпочинається робота над списками кандидатів.

З наближенням інавгурації Дональда Трампа Україна готується до змін. Однак попри всі розмови про припинення війни, більшість розуміє, що попереду ще багато боїв.

"Потрібно працювати в рамках реальності. Не можна наказати війні зупинитися та почекати", — зазначає військовий капелан Дмитро Поворотний.

Раніше Дональд Трамп визнав, що не зможе змусити Україну піти на поступки РФ. Політолог Володимир Фесенко пізніше зазначав, що з високою ймовірністю Трамп вже найближчим часом ініціює переговори щодо завершення війни між Росією та Україною.