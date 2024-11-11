Прекращение огня с демилитаризованными зонами: чего хочет Трамп в Украине и что ему может помешать

Чего ждать Украине от второго президентства Трампа?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала очень неоднозначную реакцию в Украине. Кто-то в шоке и отчаянии, а то и в панике. Опасения относительно того, что Трамп или сдаст Украину Путину, или принудит нас к несправедливому миру, достаточно распространены среди украинцев. Однако есть и прямо противоположная реакция — спокойного и даже положительного отношения к победе Трампа. У представителей этой группы доминируют два мотива:

надежда на то, что Трамп сможет, как и обещал, быстро закончить войну в Украине;

Трамп будет действовать более решительно, чем Байден.

Некоторые придерживаются очень радикального мнения: лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Это я цитирую сообщения в комментариях в социальных сетях.

Но, как это ни парадоксально, среди рядовых и не политизированных украинцев президентские выборы в США и их результаты не вызвали особого ажиотажа. Это с удивлением отмечают зарубежные журналисты. Я такую реакцию считаю достаточно естественной и закономерной. Внимание большинства украинцев сосредоточено сейчас на повседневных проблемах, связанных с войной. Война сделала нас фаталистами. И многие думают очень прагматично: чтобы там не произошло в США, нам свое делать или на фронте, или в тылу, или выживать, кто как сможет.

Фактически, в отношении большинства украинцев к победе Трампа на выборах в США доминируют не политические, ценностные или личностные мотивы, а опосредованно проявляется разное отношение к перспективам войны между Россией и Украиной, условиям и форме ее завершения.

Тем не менее, именно президентство Трампа будет влиять и на дальнейший ход войны между Россией и Украиной, и еще больше на потенциально возможный переговорный процесс о завершении этой войны. Поэтому крайне актуален вопрос, который так активно обсуждается с утра 6 ноября: чего ждать Украине от второго президентства Трампа?

Сформулирую свои мысли по этому поводу, исходя из публичных заявлений самого Трампа и представителей его команды, а также интересов и позиций воюющих сторон.

Трамп является сторонником быстрого завершения войны между Россией и Украиной. Более того, в своем послевыборном выступлении Трамп заявил о своем стремлении завершить все войны в мире. И это не случайно. По некоторым данным, Трамп мечтает о получении Нобелевской премии мира. Он считает, что в свое время президент Обама получил такую премию незаслуженно и стремится доказать, что именно Трамп будет величайшим миротворцем в мире.

Поэтому с высокой вероятностью Трамп уже в ближайшее время инициирует переговоры по завершению войны между Россией и Украиной. Исходя из высказываний и публикаций представителей команды Трампа, ожидается, что Трамп будет предлагать прекращение военных действий по линии фронта с созданием демилитаризованных зон вдоль линии фронта и, возможно, вдоль российско-украинской границы. Для того, чтобы Путин согласился на прекращение войны против Украины, Трамп заявит о том, что Украину не будут принимать в НАТО.

Президенту Зеленскому и многим украинцам такие предложения, конечно, не понравятся, но вряд ли от них можно будет категорически отказаться, иначе Трамп может прекратить военную помощь для Украины. Поэтому придется соглашаться на мирные переговоры и уже в их процессе отстаивать свои интересы.

Главная проблема для Трампа в процессе достижения мирного соглашения возникнет с Россией. Уже очевидно по первой реакции Кремля и МИД РФ на победу Трампа, что Россия будет придерживаться очень жесткой и агрессивной позиции на возможных мирных переговорах и будет требовать мира на российских условиях путем больших односторонних уступок от Украины. И это будет неприемлемым для Украины. Но это не устроит и Трампа. Мир на российских условиях будет выглядеть как поражение США. Об этом будут говорить в США. И это будет восприниматься как слабость США, в том числе и противниками Соединенных Штатов. И это будет иметь крайне негативные последствия для США в различных международных ситуациях — от Тайваня до Ближнего Востока. Трамп не любит проигрывать. И вряд ли он согласится на мир, в котором он будет выглядеть слабаком и лузером.

Трамп не любит выглядеть слабаком и лузером. Фото: Getty Images - Getty

Поэтому через некоторое время мирные переговоры могут зайти в тупик. И Трамп и его переговорщики окажутся перед вопросом: что делать дальше, как реагировать на такую жесткую позицию России? Наиболее вероятный сценарий — Трамп попытается усилить давление на Россию. Для этого может быть демонстративно увеличена военная поддержка Украины, или может быть предоставлено разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Параллельно Трамп будет пытаться расконсервировать американские месторождения нефти и газа и повлиять на снижение цены на нефть и газ на глобальных рынках. В результате такой ситуации в отношениях между США и Россией может возникнуть новое обострение. Но при этом Трамп будет предпринимать новые попытки договориться с Россией, склоняя Кремль к более компромиссным вариантам завершения войны в Украине.

С высокой вероятностью Трамп сохранит военную поддержку Украины. Но не ради помощи нашей стране. Вопрос о военной помощи Украине будет инструментом давления США в переговорном процессе и на Украину, и на Россию. Если Украина будет отказываться от мирного соглашения на условиях Трампа, то США могут угрожать прекращением военной помощи Украине. А если от мирного компромисса будет отказываться Путин, то США будут угрожать Кремлю усилением военной помощи Украине. Однако формат помощи Украине со стороны США может быть изменен. Военная помощь Украине будет предоставляться в кредит — в формате ленд-лиза. Также велика вероятность, что будет прекращена финансовая (бюджетная) помощь Украине. Бесплатно Трамп не будет помогать Украине. Он, как настоящий бизнесмен, всегда считает деньги.

Таким образом, можно ожидать достаточно быстрого инициирования мирных переговоров со стороны Трампа, но не стоит ожидать быстрого и успешного завершения таких переговоров. Также надо учитывать, что Путин хоть и может согласиться на мирные переговоры, но не прекратит военные действия против Украины и будет стремиться к захвату тех территорий, на которые претендует Россия (вся территория Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей).

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие полгода: параллельное развитие двух процессов — продолжение войны с одновременным ведением переговоров по ее завершению. Вероятность достижения соглашения о завершении войны в Украине существенно возрастет, но нет однозначной уверенности в том, что оно будет достигнуто. Вряд ли удастся достичь мирного соглашения раньше весны 2025 года. Противоречия между Украиной и Россией слишком велики, и по большинству вопросов компромисс маловероятен. Даже договоренность только о прекращении огня потребует согласования целого ряда сложных технических и политических вопросов, в частности о демилитаризованных зонах, о процедуре прекращения огня и контроле за его соблюдением, а также о том, кто будет осуществлять контроль над прекращением огня и соблюдением статуса демилитаризованных зон. Вполне вероятно, что для этой роли попытаются привлечь ООН. Но это также потребует согласования и утверждения сложных организационных и финансовых вопросов по созданию и обеспечению работы миротворческой миссии ООН. А на это потребуется время и более широкие компромиссы (уже на уровне совета безопасности ООН).

И поэтому 24 часа, которые Трамп отводит на завершение войны между Россией и Украиной, постепенно превратятся в 24 недели, а то и в более длительный срок. Тем не менее, Трамп выполнит сейчас очень важную функцию — он станет катализатором международно-политических процессов вокруг Украины, подтолкнет их к существенному, хотя и противоречивому ускорению. Появится хотя бы потенциальный шанс на то, чтобы вырваться (тем или иным способом) из болота бесконечной войны на истощение.

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