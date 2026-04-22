Грозит ли Украине новая Болгария: о последствиях прихода к власти пророссийского Румена Радева

Парадоксальные ассоциации с результатами выборов в Болгарии.

Все оценивают результаты выборов в Болгарии с точки зрения того, насколько это плохо для Украины, насколько Румен Радев является пророссийским и тому подобное. А мое внимание привлекли парадоксальные ассоциации, связанные с победителями этих выборов.

Победила на выборах партия "Прогрессивная Болгария", которую издание "Европейская правда" называет болгарской версией партии "Слуга народа". В Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство (однопартийное большинство). И эта партия тоже создавалась в спешке, "под влиянием коротких дедлайнов". В избирательном списке этой партии "много логопедов и педагогов начальных классов; ветеринаров; акробатов, артистов, тренеров, каратистов, олимпийцев; работников страхового бизнеса и даже продавцов-кассиров". И эта партия скорее является коалицией в поддержку харизматического лидера. Отсюда и определенное предположение: не повторит ли эта партия противоречивую судьбу "Слуг народа"?

Відео дня

Но во главе этой партии — генерал, который еще недавно был президентом Болгарии. Однако президент в Болгарии — это не то, что президент в Украине, поскольку Болгария является парламентской республикой. И поэтому реальная власть в руках премьер-министра, а не президента. Именно поэтому генерал Румен Радев досрочно ушел с поста президента и претендует на статус премьер-министра. И голосовали болгарские избиратели прежде всего за него, а потом уже за его партию. Это нам тоже что-то напоминает. А насчет голосования за популярного генерала — это, видимо, сюжет из нашего недалекого будущего: генерал придет — порядок наведет!

Важно

Противник помощи Украине и санкций против РФ: на выборах в Болгарии лидирует партия Радева

Но есть проблема — болгарский генерал имеет репутацию пророссийского политика. И здесь уже ассоциации на выбор — от Януковича до Орбана или Фицо. Но каждая из этих аналогий является поверхностной и связана только с темой пророссийскости. Специалисты из Болгарии говорят, что Румен Радев больше будет сосредоточен на внутренних вопросах, а не на внешнеполитических. Поэтому вряд ли он будет новым Орбаном и даже Фицо. И у Болгарии есть ощутимая финансовая зависимость от денег Европейского Союза и от экономического и политического сотрудничества с ЕС. Тем не менее определенные потенциальные проблемы для нас от нового болгарского правительства могут возникать.

И еще одна ассоциация напоследок. Как я уже упоминал, Болгария является парламентской республикой. И в этой стране есть много проблем, похожих на наши — коррупция, влияние олигархов, слабые партии и государственные институты, постоянные политические скандалы. А поскольку у нас есть немало сторонников перехода к чисто парламентской республике (это как реакция на де-факто президентскую форму правления в стиле Владимира Зеленского), обращу внимание на то, что в Болгарии за последние пять лет состоялось восемь парламентских выборов. Это некий "веймарский синдром" нестабильной парламентской демократии. И эта проблема, хотя и не всегда, но довольно часто приводит к спросу избирателей на "сильную руку", которая должна "навести порядок". Поэтому это большая иллюзия, что сам по себе переход к парламентской форме правления преодолеет деформации нашей молодой демократии. Может быть и совсем наоборот.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

