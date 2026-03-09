Дипломатия с женским лицом: почему украинок на важных должностях становится все больше

Женщины-послы Украины в других странах

В Украине по-разному относятся к дате 8 марта. Но уже традиционно эта дата привлекает внимание к гендерной проблематике и теме прав женщин. В связи с этим обращу внимание на одну интересную тенденцию, которая проявилась в украинской политике за последние 10 лет — это существенное увеличение количества женщин на должностях послов Украины в других государствах.

В первой половине 1990-х годов женщин-послов Украины фактически не было. Первые такие назначения начали появляться лишь в конце 1990-х годов, и их было очень мало. Их доля тогда была очень небольшой — около 1,9 % дипломатических миссий. Такая ситуация была обусловлена в первую очередь советским наследием дипломатии, где руководящие должности почти полностью занимали мужчины. Еще одна причина такой ситуации на тот период — небольшое количество женщин в высшем корпусе МИД, которые имели дипломатический ранг и опыт для посольских должностей.

Відео дня

Но в 2000-х годах эта ситуация постепенно менялась. Роль женщин в украинском обществе и в политическом процессе быстро возрастала. Повлияло это и на отечественную дипломатию. Доля женщин на должностях послов Украины в других государствах неуклонно росла: 2000-е годы — 3–4%, 2010-е годы — примерно 12%, 2020-е годы — около 19% (данные на 2024 год). По этому показателю Украина еще существенно отстает от многих европейских стран (28%), и, особенно, от США (41%) и Канады (51%). В целом, в мире этот показатель составлял в 2024 году 22%.

Алена Гетьманчук, руководитель миссии Украины при НАТО

В феврале этого года на украинских мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности я видел ярких представительниц новой волны украинского дипломатического корпуса — посла Украины в США Ольгу Стефанишину и посла Украины в Швеции Светлану Залищук. Была там и Алена Гетьманчук, руководитель миссии Украины при НАТО. Отзывы зарубежных коллег об их работе очень положительные. Все три дамы, между прочим, не являются кадровыми дипломатами, но они привнесли в дипломатическую работу пассионарность, которая присуща украинскому гражданскому обществу, и наступательный стиль современной внешней политики Украины. А есть еще и женский шарм и искренность, уверенность и ответственность, которые присущи нашим женщинам. В США Украину уже второй раз представляет женщина. До Ольги Стефанишиной там активно и эффективно работала Оксана Маркарова.

Есть, к сожалению, и не очень положительные примеры. Были и скандальные ситуации, которые живо обсуждались в социальных сетях, в том числе и недавно. Кадровых ошибок и сомнительных решений было немало, в том числе и в гендерном измерении дипломатических назначений. Но все же, на мой взгляд, доминируют положительные тенденции, которые отражают качественные изменения в украинской политике и дипломатии, которые все больше приобретают европейские черты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно