Международный женский день: как СССР превратил 8 марта в "праздник весны и цветов" и что это значит сегодня

В Украине 8 марта отмечают как Международный день борьбы за права женщин, который до сих пор имеет ассоциации как "день весны и красоты", что очень сужает его первоначальное значение. Фокус разбирался, как праздник видоизменялся за более чем 115 лет на разных территориях и почему в Украине до сих пор продолжается дискуссия об этой дате.

Международный день борьбы за права женщин прошел длительный путь, претерпевая целый ряд изменений — от защиты прав и свобод до идеологического инструмента в руках власти. Открытая дискуссия в Украине за последние годы о целесообразности и праздника только набирает обороты, а потому актуальность о том, каким должен быть День прав женщин, становится все больше. Как борьба за права женщин, идеологический инструмент в СССР, потеря первоначального значения праздника и современная дискуссия привели Международный день борьбы за права женщин к переосмыслению ключевой сути праздника — в материале Фокуса.

От истоков до становления

Сейчас среди специалистов по феминизму и истории женского движения есть консенсус, что первые выступления женщин как знаменитый "марш пустых кастрюль" и деятельность суфражисток стали отправными точками в актуализации борьбы за собственные права. Принятое решение в 1910 году на Международной конференции социалистических женщин в Копенгагене по предложению социалистки Клары Цеткин стало поворотным моментом в истории.

С тех пор каждое 8 марта было временем активных митингов и выступлений женщин за свои права. Главными из призывов тогдашних женщин были защита прав работниц, фиксированный рабочий день, право на материнство, социальные гарантии и право голоса, которое в Европе до начала Первой мировой войны было доступно только мужчинам.

Плакат в защиту прав женщин. Германия, 1914 год Фото: Из открытых источников

"Великая война" привела к фактическому перелому и установлению праздника как одного из ключевых по вопросу эмансипации в Европе и США. С момента приобретения праздником социальной важности, деятели и деятельницы левого крыла (марксисты, коммунисты, социалисты и российские большевики с меньшевиками и т.д.) разных стран активнее продвигали в повестке дня вопрос прав женщин.

Особое значение этот праздник приобрел на территории СССР, где к активному внедрению праздника приложили руку Александра Колонтай и Инесса Арман — ближайшие сподвижницы лидера "большевиков" Владимира Ленина. Но сам праздник претерпел серьезные изменения, а со временем — потерял первоначальное значение.

Как СССР "изменил" Международный женский день: от идеологии до подмены смыслов

С начала 1920-х, Международный женский день приобрел статус государственного праздника в СССР. За время своего существования он изменил не только социальную, но и идеологическую "начинку". Власть активно использовала этот праздник для достижения собственных целей — так "дух свободы" 20-хх годов с эмансипацией и правами быстро сменился образом женщины-ударницы, которая работает "на благо Родины".

Советская власть безапелляционно эксплуатировала праздник, используя его в противовес западным странам в вопросах эмансипации. Хотя несмотря на свою важность, в течение почти 40 лет он не был государственным вплоть до 1965 года, когда наконец стал выходным днем.

СССР активно экспуатировал образ женщины, искажая первоначальную суть Международного дня борьбы за права женщин Фото: Фото взяты из открытых источников

После длительного "сужения" сути праздника до идеологического инструмента в течение 1920-1960-х годов, с начала 1970-х СССР начал придавать этому дню новый смысл. Акцент от защиты прав женщин постепенно начал сдвигаться в сторону "дня праздника и красоты", активного привлечения ярких образов через цветы, концерты и семейные застолья.

Но за фасадом "праздника" просматривалась вторая сторона реальности: позорная практика налога на бездетность, полное и фактическое вытеснение политического вопроса из этого праздника и подмена понятий в вопросе борьбы женщин за свои права. В таком состоянии Международный женский день дошёл до наших времён, пока не возник вопрос переосмысления этого праздника.

День борьбы за права женщин: дискуссия в Украине набирает обороты: День борьбы за права женщин

В то же время, пока в СССР День борьбы за право женщин превратили в карикатуру, на Западе важность эмансипации остается одной из главных тем обществ. После 1977 года, когда ООН признала 8 марта как Международный женский день, главными "китами" этой даты является активная политическая позиция по защите прав, свобод и возможностей женщин.

Отход от советской и постсоветской практик после 30 лет Независимости Украины поднял серьезный вопрос о том, каким сейчас в Украине должен быть этот праздник. Сейчас оппоненты и сторонники поделились на несколько лагерей — те, кто хотят оставить праздник, каким он есть; те, кто хотят вернуться к первоначальным истокам праздника; те кто предлагают отменить эту дату и перенести ее на другое число.

Несмотря на то, что жаркий спор между сторонами продолжается до сих пор, очевиден тот факт, что запрос на "новые смыслы" Международного дня борьбы за права женщин действительно существует в украинском обществе. Активный омбин мнениями говорит, что украинское общество готово к дискуссиям, поискам смыслов и трансформаций по западным примерам.

Ранее Фокус рассказывал о том, сколько украинцев празднуют 8 марта. По данным 2025 года, число сторонников празднования 8 марта увеличилось на 2%, однако в целом с 2017 года их количество сократилось более чем вдвое.

Впоследствии стало известно, что в Раде рассмотрят законопроект о Международном женском дне. Авторами законопроекта указано депутата от партии "Слуга народа" Руслана Тистыка и Оксану Савчук ("Свобода").