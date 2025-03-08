Интерес снизился: сколько украинцев празднуют Международный женский день, — опрос

За последний год сторонников празднования 8 марта стало больше на 2%, однако в целом с 2017 года их количество сократилось более чем вдвое. Больше всего любят этот праздник на востоке, меньше всего — на западе Украины.

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Международный женский день 8 марта в Украине становится менее популярным: если в 2017 году его отмечали как любимый праздник почти половина населения (49%), то в 2025 году его популярность сократилась до 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 4 по 9 февраля 2025 года.

По данным исследователей, популярность 8 марта с 49% в 2017 году упала до 21% в 2024-м, однако в этом году был зафиксирован незначительный рост интереса — до 23%. Социологи считают, что это может свидетельствовать о стабилизации отношения к Международному женскому дню в Украине и о том, что несмотря на общее снижение популярности для части общества он остается важным праздником.

Популярность 8 марта в Украине выросла на 2% за последний год, но сильно упала с 2013 года Фото: КМИС

Как Международный женский день воспринимают в разных частях Украины

Кроме того, отношение различается по регионам. Популярность 8 марта среди респондентов, проживающих в западных областях, составляет 6%. В центре страны Международный женский день популярен среди 24% населения, на юге — среди 32%, на востоке — 40%. От пола и возраста приверженность не зависит, отмечают эксперты.

Социолог Владимир Паниотто прокомментировал инициативы по отмене празднования 8 марта. По его мнению, сейчас это не целесообразно и может вызвать в обществе лишние дискуссии, вредные в военное время.

"Кроме того, вообще для отмены тех или иных праздников, которые соответствуют многолетним традициям, нужно сначала убедить население и сформировать позитивное отношение к этому решению. Пока существует более 10-15% людей, которые являются сторонниками этого праздника, инициатива его отмены неуместна, а сейчас сторонников 23%", — сказал эксперт.

Самыми популярными среди украинцев праздниками, согласно опросу, остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). На третьем месте — День Независимости Украины (54%).

Самыми любимыми праздниками в Украине являются Рождество и Пасха Фото: Скриншот

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 4-9 февраля 2025 года методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем принимали участие 1 000 респондентов: граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, подконтрольной украинскому Правительству. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, опубликованные 7 марта результаты опроса КМИС показали, что украинцы стали еще больше доверять президенту Владимиру Зеленскому из-за риторики новой власти США. Сейчас президента Украины поддерживают 67% граждан.

Опубликованные 27 февраля результаты опроса Socis за февраль 2025 года свидетельствуют, что более 87% украинцев считают уровень коррупции в Украине высоким, большинство респондентов обвиняют в этом власть.