Винят власть: более 87% украинцев считают уровень коррупции высоким, — опрос (инфографика)

За годы полномасштабной войны уровень взяточничества в Украине вырос по мнению 71,3% респондентов. Большинство опрошенных говорят, что из всех негативных факторов коррупция сильнее всего влияет на ситуацию в стране.

Related video

Около 87,5% граждан считают уровень коррупции в Украине высоким, и 57,4% утверждают, что за такое положение вещей ответственна власть. Об этом свидетельствуют результаты опроса Socis за февраль 2025 года, опубликованные NV.

Уровень коррупции в Украине как очень высокий оценили 53,9% респондентов, как высокий — 33,6%. Средним уровень взяточничества назвали 9,1% опрошенных, низким — 0,7%.

Увеличение уровня коррупции за последние 2-3 года заметили 71,3% участников исследования, по мнению 21,8% она осталась на том же уровне. Об уменьшении говорили 3,2% опрошенных.

Более 71% опрошенных считает, что уровень взяточничества вырос за последние 2-3 года Фото: опитування Socis / NV

Кто виноват в коррупции в Украине по мнению граждан

Власть в целом считают ответственной за высокий уровень коррупции 57,4% респондентов. Антикоррупционные органы обвинили 39,3% украинцев, президента Украины — 35,6%, самих людей и общество — 31,6%. Верховную Раду Украины считают виноватой в высоком уровне взяточничества 30,2% опрошенных, Кабинет министров — 24,9%.

Власть в высоком уровне коррупции обвиняют 57,4% украинцев Фото: опитування Socis / NV

Также 58.8% опрошенных считают, что высокий уровень коррупции больше всего из всех факторов негативно влияет на ситуацию в Украине. Для сравнения, 38,9% отметили негативное влияние снижения уровня жизни, 32,4% — постоянные обстрелы со стороны РФ, 31,8% — ошибочные решения и непрофессионализм власти, 30,1% — оккупация российской армией украинских территорий, 26,8% — агрессивные методы мобилизации.

Опрос был проведен на подконтрольных правительству Украины территориях с 3 по 9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). В нем приняли участие 2 000 респондентов старше 18 лет.

Напомним, 25 февраля Фокус писал о результатах опроса, проведенного среди жителей Германии институтом исследования общественного мнения Insa для t-online. По его результатам, почти половина немцев больше не хотят оказывать помощь Украине. Больше всего против такой помощи высказывается молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (57%).

Киевский международный институт социологии 19 февраля опубликовал результаты опроса, по которым по состоянию на январь 2025 года поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев выросла с 56% до 63% по сравнению с маем 2024 года.