Результаты опроса показали, что в целом против помощи Украине выступает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (57%).

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Поддержка Киева оружием и деньгами встречает все больше неприятия со стороны многих немцев. Почти половина граждан Германии уже не хотят помогать Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для t-online.

По результатам опросов, 46% немцев высказались против того, чтобы новое федеральное правительство поддерживало Украину ни деньгами, ни оружием.

Между тем, 28% хотят, чтобы следующее правительство направило оружие и деньги Украине. 7% немцев хотят помочь Украине только деньгами, а еще 8% — только оружием. 6% не определились, а 3% немцев этот вопрос безразличен.

Согласно опросу стало известно, что 51% женщин и 40% мужчин хотят прекратить поддержку Украины. В противовес этому, 35% мужчин и 22% женщин хотят продолжать отправлять оружие и деньги в Украину.

Результаты опроса показали, что в целом против помощи Украине выступает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (57%). В противоположность этому, только 28% немцев старше 70 лет не хотят отправлять оружие или деньги в Украину.

42% западных немцев хотят прекратить помощь, по сравнению с 61% в Восточной Германии. 30% жителей Западной Германии хотят продолжать поддерживать Украину оружием и деньгами. Однако это касается лишь 21% немцев на востоке.

Опрос относительно помощи Украине по партиям:

72% избирателей "Зеленых" хотят продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием;

45% избирателей Свободной демократической партии, а также треть избирателей Союза;

большинство "Альтернативы для Германии" и Альянса Сары Вагенкнехт хотят прекратить поддержку Украины (по 79%).

Опрос проводился онлайн 24 февраля 2025 года. Было опрошено 1 000 жителей Германии в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что ранее опрос проекта Онух IBIF показал, что за период с мая 2024 года по ноябрь-январь 2025-го уровень одобрения украинцами действий президента Украины Владимира Зеленского вырос на 7%.