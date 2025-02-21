Поддержка Зеленского среди украинцев выросла: КМИС опубликовал новые цифры (инфографика)

Опрос проекта Онух IBIF показал, что за период с мая 2024 года по ноябрь-январь 2025-го уровень одобрения украинцами действий президента вырос на 7%.

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Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 63% украинцев, и 74% считают его патриотом своего государства. О таком уровне поддержки Зеленского свидетельствуют результаты опроса IBIF от команды профессора Манчестерского университета Ольги Онух, проведенные с 22 ноября 2024-го по 7 января 2025 года и опубликованные 19 февраля Киевским международным институтом социологии.

Команда проекта Онух IBIF спросила украинцев, одобряют ли они действия Владимира Зеленского как президента. Ответы показали, что уровень поддержки несколько вырос по сравнению с результатами предыдущего опроса в мае 2024 года: с 56% до 63%. В этот процент входят ответы "полностью одобряю" и "скорее одобряю".

Большинство опрошенного взрослого населения Украины одобряют деятельность Зеленского Фото: КМИС

По просьбе оценить личные качества Владимира Зеленского 74% согласились, что он является патриотом Украины, 73% считают его умным и знающим человеком, 59% — честным и достойным доверия, 65% — сильным лидером.

Зеленского считают патриотом 74% украинцев Фото: КМИС

Кроме того, в отчете опроса отмечается, что Зеленский остается самым популярным политиком: от 26% до 32% населения Украины отдали бы за него свой голос в первом туре президентских выборов.

Панельный опрос проекта IBIF, финансируемого Британской академией, проводился среди населения в возрасте от 18 лет Киевским международным институтом социологии через телефонные интервью с помощью компьютера. В нем отражен процент ко всему населению, погрешность не превышает 3,3%. Вторая волна панельного опроса проекта IBIF продолжает базовую линию, проведенную в июле 2023 года.

Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго в ночь с 18 на 19 февраля заявил, что Зеленского поддерживает 4% украинцев.

Президент Украины дал пресс-конференцию 19 февраля, на которой прокомментировал заявление Дональда Трампа. Зеленский отметил, что никогда не комментирует рейтинги, однако недавно видел опрос КМИС, по которому ему доверяют 57% украинцев. Также украинский лидер добавил, что дезинформация о 4% поддержки исходит от России.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров 19 февраля сравнил популярность Трампа и Зеленского по данным из агрегаторов опросов и обнаружил, что президент США имеет на 4-5% меньшую поддержку среди своего народа, чем президент Украины.