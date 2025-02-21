Підтримка Зеленського серед українців зросла: КМІС опублікував нові цифри (інфографіка)

Опитування проєкту Онух IBIF показало, що за період з травня 2024 року по листопад-січень 2025-го рівень схвалення українцями дій президента виріс на 7%.

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Діяльність президента України Володимира Зеленського схвалюють 63% українців, і 74% вважають його патріотом своєї держави. Про такий рівень підтримки Зеленського свідчать результати опитування IBIF від команди професора Манчестерського університету Ольги Онух, проведені з 22 листопада 2024-го по 7 січня 2025 року та опубліковані 19 лютого Київським міжнародним інститутом соціології.

Команда проєкту Онух IBIF запитала українців, чи схвалюють вони дії Володимира Зеленського як президента. Відповіді показали, що рівень підтримки дещо зріс у порівнянні з результатами попереднього опитування у травні 2024 року: з 56% до 63%. До цього відсотка входять відповіді "цілком схвалюю" та "скоріше схвалюю".

Більшість опитаного дорослого населення України схвалюють діяльність Зеленського Фото: КМІС

За прохання оцінити особисті якості Володимира Зеленського 74% погодилися, що він є патріотом України, 73% вважають його розумною та обізнаною людиною, 59% — чесним і гідним довіри, 65% — сильним лідером.

Зеленського вважають патріотом 74% українців Фото: КМІС

Крім того, у звіті опитування зазначається, що Зеленський лишається найпопулярнішим політиком: від 26% до 32% населення України віддали б за нього свій голос у першому турі президентських виборів.

Панельне опитування проєкту IBIF, що фінансується Британською академією, проводилося серед населення віком від 18 років Київським міжнародним інститутом соціології через телефонні інтерв'ю за допомогою комп'ютера. У ньому відображено відсоток до всього населення, похибка не перевищує 3,3%. Друга хвиля панельного опитування проєкту IBIF продовжує базову лінію, проведену в липні 2023 року.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Мар-а-Лаго вночі з 18 на 19 лютого заявив, що Зеленського підтримує 4% українців.

Президент України дав пресконференцію 19 лютого, на якій прокоментував заяву Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що ніколи не коментує рейтинги, проте нещодавно бачив опитування КМІС, за яким йому довіряють 57% українців. Також український лідер додав, що дезінформація про 4% підтримки походить від Росії.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров 19 лютого порівняв популярність Трампа та Зеленського за даними з агрегаторів опитувань і виявив, що президент США має на 4-5% меншу підтримку серед свого народу, ніж президент України.