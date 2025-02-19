КМІС спитав українців про "легітимність" Зеленського: що показали результати (інфографіка)

Довіра українців до Володимира Зеленського у лютому 2025 року зросла на 5%, повідомили соціологи. Опитування КМІС стосувалось сумнівів у легітимності президента.

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 4-9 лютого 2025 року спитав українців, чи довіряють вони чинному президенту Володимиру Зеленському. Питання ставили з огляду на сумніви в "легітимності", які висловили партнери України, а також Російська Федерація. Опитування показало, що очільнику країни довіряють 57% громадян. Про тенденції в рівні довіри до Зеленського розповіли на порталі КМІС.

Соціологи пояснили, що провели телефонне опитування 1 тис. українців, які мешкають на підконтрольній Україні території, у тому числі — внутрішньопереміщених осіб. Комп'ютер випадковим чином обрав тисячу мобільних номерів, людей набрали і запитали "Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?" При цьому було шість варіантів відповіді — про повну недовіру, часткову недовіру, повну довіру, неповну довіру, важко відповісти та відмова від відповіді. Результати показали, що президенту України довіряють 57% громадян (з похибкою 4,1%), не довіряють 37%. КМІС підсумував, що баланс довіри-невіри (різниця між цими показниками) — в 20%.

На інфографіці КМІС вказана динаміка зміни довіри до Зеленського, додали соціологи. Вони зауважили, що у лютому 2025 року зросла підтримка порівняно з груднем 2024. Довіра зросла на 5%, свідчать результати. Діаграма також показує, що в лютому 2022 року цей показник упав до 37%, але стрибнув догори у травні — до 90%. Крім того, бачимо, що протягом трьох років війни довіра до Зеленського не падала нижче 50%.

Підтримка Зеленського - опитування КМВС про довіру лютий 2025 Фото: КМІС

Підтримка Зеленського — деталі

Зазначимо, 17 червня 2024 року КМІС опублікував результати опитування щодо того, чи повинен Зеленський лишатись на посаді до кінця війни. Як з'ясувалось, таку думку підтримали 70% респондентів. Ще одне питання, яке цікавило соціологів — готовність громадян до територіальних поступок російським окупантам. У липні 2024 року понад половина українців не хотіли відмовлятись від територій, втім третина — допускали таку можливість заради припинення війни.

Тим часом 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, начебто у Володимира Зеленського рівень підтримки упав до 4% і тому слід терміново провести президентські вибори. Після виборів новий "легітимний" президент стане законним учасником укладання мирної угоди з РФ, про яку мріє домовитись американський політик.

Нагадуємо, 3 лютого видання Politico підсумувало позицію РФ та США щодо виборів в Україні. При цьому народний депутат "Слуг народу" Богдан Кицак пояснив, що у випадку виборів буде проблема з балотуванням та голосуванням військовослужбовців.