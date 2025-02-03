Схожість позицій: Київ боїться, що Трамп і Путін захочуть відставки Зеленського, — Politico

За словами співрозмовників видання, спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог та інші чиновники Білого дому висунули ідею "підштовхнути Україну до згоди на вибори" в рамках початкового перемир'я з Росією.

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Прагнення Росії та США провести вибори в Україні викликало стурбованість Києва. Це стало дивовижним збігом позицій сторін у питанні припинення повномасштабної війни, повідомляє видання Politico.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог нещодавно заявив, що в більшості демократичних країн вибори проводяться навіть під час війни.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що не визнає президента України Володимира Зеленського законним лідером країни. Київ зі свого боку побоюється, що проведення виборів на даному етапі поставить під загрозу єдність України і відкриє її для дестабілізаційних кампаній російського впливу, зазначають у ЗМІ.

Колишній український міністр на умовах анонімності заявив виданню, що схожість позицій Вашингтона і Москви з питання виборів в Україні викликає занепокоєння.

"Я розглядаю це як перший доказ того, що Трамп і Путін згодні в тому, що вони хочуть відставки Зеленського", — вказало джерело.

Келлог та інші чиновники Білого дому, за словами співрозмовників, висунули ідею "підштовхнути Україну до згоди на вибори" в рамках початкового перемир'я з Росією.

Спецпредставник Трампа був прихильником укладення справедливої мирної угоди для України, використовуючи американську міць для тиску на Москву. Він стверджував, що США повинні продовжувати надсилати військову допомогу і надавати гарантії безпеки Києву, щоб запобігти подальшій агресії РФ, пише Politico.

Політичні експерти ставлять під сумнів доцільність і можливість проведення виборів в Україні в умовах постійних обстрілів ЗС РФ і значного відтоку населення.

"Україна має провести наступні вибори, коли зможе гарантувати безпеку та демократичні стандарти. Це неможливо гарантувати під час тотальної війни", — кажуть аналітики Міжнародного фонду виборчих систем Пітер Ербен і Гіо Кобахідзе.

Нагадаємо, у США хочуть проведення в Україні президентських і парламентських виборів до кінця 2025 року. Для цього влада має скасувати воєнний стан.

Не виключає проведення виборів в Україні 2025 року і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його оцінками, вибори можна провести через шість місяців після перемир'я.