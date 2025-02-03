Схожесть позиций: Киев боится, что Трамп и Путин захотят отставки Зеленского, — Politico

По словам собеседников издания, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог и другие чиновники Белого дома выдвинули идею "подтолкнуть Украину к согласию на выборы" в рамках первоначального перемирия с Россией.

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Стремление России и США провести выборы в Украине вызвало обеспокоенность Киева. Это стало удивительным совпадением позиций сторон в вопросе прекращения полномасштабной войны, сообщает издание Politico.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог недавно заявил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не признает президента Украины Владимира Зеленского законным лидером страны. Киев со своей стороны опасается, что проведение выборов на данном этапе поставит под угрозу единство Украины и откроет ее для дестабилизирующих кампаний российского влияния, отмечают в СМИ.

Бывший украинский министр на условиях ​​анонимности заявил изданию схожесть позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов в Украине вызывает беспокойство.

"Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского", — указал источник.

Келлог и другие чиновники Белого дома, по словам собеседников, выдвинули идею "подтолкнуть Украину к согласию на выборы" в рамках первоначального перемирия с Россией.

Спецпредставитель Трампа был сторонником заключения справедливого мирного соглашения для Украины, используя американскую мощь для давления на Москву. Он утверждал, что США должны продолжать отправлять военную помощь и предоставлять гарантии безопасности Киеву, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию РФ, пишет Politico.

Политические эксперты ставят под сомнение целесообразность и возможность проведения выборов в Украине в условиях постоянных обстрелов ВС РФ и значительного оттока населения.

"Украина должна провести следующие выборы, когда сможет гарантировать безопасность и демократические стандарты. Это невозможно гарантировать во время тотальной войны", — говорят аналитики Международного фонда избирательных систем Питер Эрбен и Гио Кобахидзе.

Напомним, в США хотят проведения в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года. Для этого власти должны отменить военное положение.

Не исключает проведения выборов в Украине в 2025 году и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его оценкам, выборы можно провести через шесть месяцев после перемирия.