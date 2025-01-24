"Перезагрузка нужна": Виталий Ким оценил переспективу выборов в Украине в 2025 году (видео)

По словам главы Николаевской ОГА, "вся ответственность будет на людях". Если украинцы выберут "сильных менеджеров", то будет результат, а если популистов — "будет горе".

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Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким не исключил проведения выборов в Украине в этом году. По его словам, юридически это возможно после отмены военного положения. Об этом Ким заявил в интервью "ТСН".

44:40 — Ким о том, возможны ли выборы в Украине в 2025 году

Отвечая на вопрос журналистки о перспективе выборов в 2025 году на фоне разговоров о возможных переговорах, Ким выразил мнение, что это вполне реально. Выборы могут состояться через шесть месяцев после установления перемирия.

"Это возможно. Нужно нам или нет? Пожалуй, перезагрузка нужна, но тут вся ответственность будет на людях. Выборы нужны, но выбрать нужно того человека, который "потянет" эту нагрузку. Это не легко", — сказал он.

Глава Николаевской ОВА отметил, что следующие пять лет в Украине будут непростыми и "надо еще 10 раз подумать, надо идти на эти выборы или нет".

"Это правительство самоубийц будет. Очень много вопросов сложных. Очень должны быть сильные люди и от людей зависит, кого они выберут. Если навибирают популистов — будет горе, если выберут сильных менеджеров — будет результат", — считает Ким.

При этом он не уточнил, кого конкретно имеет в виду под "сильными менеджерами", однако выразил уверенность в действующем президенте, которого назвал "очень сильным лидером".

Напомним, СМИ писали, что команда Владимира Зеленского не будет использовать бренд "Слуга народа" на предстоящих парламентских выборах из-за того, что он стал откровенно токсичным.

По словам журналистки Юлия Забелиной, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не пойдет на выборы вместе с командой президента Украины.