Отдельные мэры городов, главы военных администраций, волонтеры, блогеры, активисты и военные могут войти в новую политсилу президента Украины. Бренд "Слуга народа" стал слишком токсичен, рассказывают источники "РБК-Украина".

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Команда президента Украины Владимира Зеленского точно не будет использовать бренд "Слуга народа" на будущих парламентских выборах, так как он стал откровенно токсичным. Об этом сообщили источники издания "РБК-Украина".

Партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского", он может набрать до 20% голосов. Возглавить эту условную партию может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Некоторое время в президентской команде обсуждали идею переименовать партию "Слуга народа" в "Дію", но такое название, по утверждению источников издания в команде Зеленского, "не особо добавляет рейтинга".

В будущие избирательные списки политсилы может попасть максимум 10% действующих нардепов, которые хорошо проявили себя в Раде. Другие места займут люди, предложенные Зеленским. В их числе — отдельные мэры городов или главы военных администраций, популярные волонтеры, блогеры, активисты и военные.

Роли менеджеров во фракции и партии займут "технари", люди из орбиты главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как указывает один из собеседников, на этот раз к составу партии подойдут более серьезно, а не как в прошлый раз. Команда Зеленского будет пестрой, но людей проверят тщательнее. Кандидаты должны быть более независимыми, чтобы "избежать болезней этого созыва".

В регионах, по утверждению источников, якобы получили от Банковой запрос на составление досье потенциальных кандидатов для провластной партии. Другой собеседник в президентской команде говорит, что такие запросы на места — далеко не новость. Их уже делали три раза, начиная с 2022 года.

Напомним, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, активная подготовка к выборам среди украинских политсил началась "буквально в ноябре" и сейчас усиливается. Кроме "Слуги народа", в этом процессе участвуют "Евросолидарность" и "Батьківщина".

Бывший внештатный советник Банковой Алексей Арестович собирается предлагать свою кандидатуру на пост президента Украины. Он хочет помочь Украине решить все проблемы.