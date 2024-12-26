"Мечтает" помочь стране: Арестович заявил о желании стать президентом Украины (видео)

Бывший внештатный советник Банковой называет участие в будущих выборах главы государства своей жизненной целью. Алексей Арестович уверен, что поможет решить все проблемы Украины.

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Экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил намерение предложить свою кандидатуру в качестве президента Украины и участвовать в будущих выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью на американском консервативном шоу-подкасте PBD Podcast.

Арестович больше доверяет Путину, чем Зеленскому

Арестович вспомнил, как в июле 2022 года говорил в интервью журналисту Дмитрию Гордону о таких планах. После этого, как говорит экс-советник, против него развернулась "сумасшедшая кампания не только от окружения нынешнего президента Владимира Зеленского, но и других политических оппонентов".

"Тогда я сказал "да". С тех пор стало понятно, какой комплекс проблем стоит перед Украиной. Это резонировало со мной, я понял, что это моя жизненная цель — помочь Украине решить эти проблемы", — добавил Арестович.

Кроме этого, в ходе интервью он заявил, что больше доверяет российскому президенту Владимиру Путину, чем Зеленскому. Первый является врагом страны и это — честная борьба. А во внутренней политике всегда есть место грязи, и лучшие друзья — это те, кто может предать, считает Арестович.

Напомним, Арестович рассказывал, как предлагал Зеленскому назначить Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ. Данному кадровому назначению, по его словам, предшествовал "сложный и закрытый процесс".

Фокус также писал, как Алексей Арестович говорил о невозможности оставшегося населения Украины обслуживать страну в границах 1991 года. Имеющееся на сегодня число людей в состоянии технически содержать максимум четыре области.