"Мріє" допомогти країні: Арестович заявив про бажання стати президентом України (відео)

Колишній позаштатний радник Банкової називає участь у майбутніх виборах глави держави метою свого життя. Олексій Арестович упевнений, що допоможе вирішити всі проблеми України.

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Експозаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив намір запропонувати свою кандидатуру як президента України і брати участь у майбутніх виборах глави держави. Про це він заявив в інтерв'ю на американському консервативному шоу-подкасті PBD Podcast.

Арестович більше довіряє Путіну, ніж Зеленському

Арестович згадав, як у липні 2022 року говорив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону про такі плани. Після цього, як каже ексрадник, проти нього розгорнулася "божевільна кампанія не тільки від оточення нинішнього президента Володимира Зеленського, а й інших політичних опонентів".

"Тоді я сказав "так". Відтоді стало зрозуміло, який комплекс проблем стоїть перед Україною. Це резонувало зі мною, я зрозумів, що це моя життєва мета — допомогти Україні вирішити ці проблеми", — додав Арестович.

Крім цього, під час інтерв'ю він заявив, що більше довіряє російському президенту Володимиру Путіну, ніж Зеленському. Перший є ворогом країни і це — чесна боротьба. А у внутрішній політиці завжди є місце бруду, і найкращі друзі — це ті, хто може зрадити, вважає Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповідав, як пропонував Зеленському призначити Валерія Залужного на посаду головнокомандувача ЗСУ. Цьому кадровому призначенню, за його словами, передував "складний і закритий процес".

Фокус також писав, як Олексій Арестович говорив про неможливість населення України, що залишилося, обслуговувати країну в межах 1991 року. Наявна на сьогодні кількість людей в змозі технічно утримувати максимум чотири області.