"Це був мій проект": Арестович розповів, як "прилаштував" Залужного Головнокомандувачем ЗСУ

Ідея зробити Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ нібито належить Олексію Арестовичу. Це призначення в Офісі президента обговорювалося довго, оскільки процес був непростим.

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Олексій Арестович запропонував президенту Володимиру Зеленському призначити Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Про це колишній радник Офісу президента розповів у подкасті PBD американському бізнесмену Патріку Бет-Девіду.

Олексій Арестович зізнався, що в період з 2020 по 2022 роки був у найближчому оточенні президента, проте зустрічався з Володимиром Зеленським лише кілька разів, оскільки "аудієнція", за його словами, є головною валютою, якою розпоряджається політик.

Колишній радник ОП розповів, що він залишався в кабінеті наодинці з президентом і главою Офісу Андрієм Єрмаком, вирішуючи "низку специфічних питань у військовій сфері".

"Наприклад, призначення Залужного головнокомандувачем. Це робив я, це був мій проєкт — призначити Залужного головнокомандувачем", — розповів Арестович, додавши, що це призначення обговорювали кілька зустрічей, оскільки, за його словами, це був "складний і закритий процес".

До слова, у листопаді 2023 року під час розмови з журналістом Миколою Фельдманом, Арестович розповів, що разом із заступником глави Офісу президента з питань нацбезпеки Романом Машовцем вони "провернули інтригу", унаслідок якої з посад було усунуто міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Руслана Хомчака.

Нагадаємо, у січні 2023 року радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення після того, як "припустився принципової помилки".

1 лютого 2024 року стало відомо, що ексрадник ОП Олексій Арестович виїхав з України. У ГУР спростували інформацію, що надали блогеру лист для виїзду за кордон. Сам Арестович запевнив, що виїхав законно і займається у США "програмами", пов'язаними з підтримкою України.