"Принципова помилка": Арестович написав заяву про звільнення з Офісу президента

За словами радника ОП, він вирішив подати у відставку після заяви про те, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети українською системою ППО. Арестович вважає, що своїм відходом він "показує приклад цивілізованої поведінки".

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Радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Відповідну публікацію він оприлюднив у своєму Facebook.

Олексій Арестович подав у відставку після скандалу з обстрілом Дніпра

Зокрема, Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після скандальних заяв про обстріл Дніпра.

За словами радника ОП, він вирішив подати у відставку після того, як "припустився принципової помилки".

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", — підписав Олексій Арестович у своєму Facebook.

Заява від 17 січня 2023 року адресована керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Олексій Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".

[ + – ] Олексій Арестович подав заяву про звільнення з Офісу президента

Відставка Олексія Арестовича — передісторія скандалу після обстрілу Дніпра

Нагадаємо, що Олексій Арестович потрапив у скандал після того, як в ефірі програми "Фейгін Live" прокоментував ракетний удар ЗС РФ по Дніпру 14 січня. Радник Офісу президента припустив, що трагедія сталася через те, що українська ППО збила російську ракету, яка змінила траєкторію та прилетіла до багатоквартирного будинку.

"Її збили, вона впала на під'їзд... Вона вибухнула, коли впала", — заявив Арестович в ефірі "Фейгін Live", чиї слова одразу почали поширювати пропагандистські росЗМІ.

[ + – ] РосЗМІ підхопили слова Арестовича про обстріл Дніпра та ППО України

На заяву Олексія Арестовича про ППО був змушений відреагувати Командувач Повітряних військ Микола Олещук. Генерал-лейтенант ЗСУ повідомив, що у розпорядженні Сил оборони України немає необхідного озброєння, яке б дозволило збивати надзвукові ракети Х-22.

"Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, Міноборони, Генштабу та інших видів ЗСУ, а також перевіряйте будь-які "гучні" повідомлення, що тиражуються з інших джерел. Інформація – зброя!" — йшлося у заяві Командувача ВПС.

Наступного дня після обстрілу Дніпра, 15 січня, Олексій Арестович вибачився за слова про нібито причетність українських систем ППО до падіння російської ракети на багатоквартирний житловий будинок. Радник ОП спробував виправдатись і заявив, що озвучив в ефірі програми некоректну інформацію на тлі "втоми".

[ + – ] Олексій Арестович вибачився за свої слова про обстріл Дніпра та ППО України

Також Олексій Арестович у своїй публікації зазначив, що версію про падіння на будинок ракети, нібито збитої силами ППО, йому розповів знайомий колишній боєць сил протиповітряної оборони з Дніпра.

[ + – ] Олексій Арестович вибачився за свої слова про обстріл Дніпра та ППО України

Через деякий час радник ОП видалив свій пост і опублікував новий, у якому заявив, що "відкликає вибачення". Олексій Арестович підкреслив, що в ефірі говорив, що у питанні трагедії у Дніпрі необхідно "ще розбиратися і розбиратися". Окремо радник ОП дорікнув своїм критикам у тому, що вони "стрімко втрачають людську подобу", і супроводив публікацію цитатою про "українських гнид".

[ + – ] Олексій Арестович відкликав свої вибачення за слова про обстріл Дніпра

16 січня в ефірі програми "Фейгін Live" Олексій Арестович пояснив, чому вирішив відкликати свою заяву з вибаченнями. Радник ОП стверджував, що його слова про нібито збиту силами ЗСУ російську ракету, яка впала на житловий будинок у Дніпрі 14 січня, були використані українською опозицією та пропагандистами РФ для "розкрутки хейту".

[ + – ] Олексій Арестович пояснив, чому відкликав свої вибачення за слова про обстріл Дніпра

Крім цього, 16 січня народні депутати України розпочали збір підписів для звільнення Олексія Арестовича з Офісу президента. Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, зі свого боку, повідомив, що звернувся до виконувача обов'язків голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити, чи слова радника ОП можуть кваліфікуватися як здійснення державної зради.