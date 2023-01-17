"Принципиальная ошибка": Арестович написал заявление об увольнении из Офиса президента
По словам советника ОП, он решил подать в отставку после заявления о том, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО. Арестович считает, что своим уходом он "показывает пример цивилизованного поведения".
Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Соответствующую публикацию он обнародовал в своем Facebook.
Алексей Арестович подал в отставку после скандала с обстрелом Днепра
В частности, Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после скандальных заявлений об обстреле Днепра.
По словам советника ОП, он решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку".
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — подписал Алексей Арестович в своем Facebook.
Заявление от 17 января 2023 года адресовано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию".
Отставка Алексея Арестовича — предыстория скандала после обстрела Днепра
Напомним, что Алексей Арестович попал в скандал после того, как в эфире программы "Фейгин Live" прокомментировал ракетный удар ВС РФ по Днепру 14 января. Советник Офиса президента предположил, что трагедия произошла из-за того, что украинская ПВО сбила российскую ракету, которая изменила траекторию и прилетела в многоквартирный дом.
"Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — заявил Арестович в эфире "Фейгин Live", чьи слова сразу начали распространять пропагандистские росСМИ.
На заявление Алексея Арестовича о ПВО был вынужден отреагировать Командующий Воздушными войсками Николай Олещук. Генерал-лейтенант ВСУ сообщил, что в распоряжении Сил обороны Украины нет необходимого вооружения, которое бы позволило сбивать сверхзвуковые ракеты Х-22.
"Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, Минобороны, Генштаба и других видов ВСУ, а также проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие!" — говорилось в заявлении Командующего ВВС.
На следующий день после обстрела Днепра, 15 января, Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинским систем ПВО к падению российской ракеты на многоквартирный жилой дом. Советник ОП попытался оправдаться и заявил, что озвучил в эфире программы некорректную информацию на фоне "усталости".
Также Алексей Арестович в своей публикации указал, что версию о падении на дом ракеты, сбитой якобы силами ПВО, ему рассказал знакомый бывший боец сил противовоздушной обороны из Днепра.
Спустя некоторое время советник ОП удалил свой пост и опубликовал новый, в котором заявил, что "отзывает извинения". Алексей Арестович подчеркнул, что в эфире говорил, что в вопросе трагедии в Днепре необходимо "еще разбираться и разбираться". Отдельно советник ОП упрекнул своих критиков в том, что они "стремительно теряют человеческий облик", и сопроводил публикацию цитатой об "украинских гнидах".
16 января в эфире программы "Фейгин Live" Алексей Арестович объяснил, почему решил отозвать свое заявление с извинениями. Советник ОП утверждал, что его слова о якобы сбитой силами ВСУ российской ракеты, упавшей на жилой дом в Днепре 14 января, были использованы украинской оппозицией и пропагандистами РФ для "раскрутки хейта".
Помимо этого, 16 января народные депутаты Украины начали сбор подписей для увольнения Алексея Арестовича из Офиса президента. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, в свою очередь, сообщил, что обратился к исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку с просьбой проверить, могут ли слова советника ОП квалифицироваться как совершение государственной измены.