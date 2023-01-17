"Принципиальная ошибка": Арестович написал заявление об увольнении из Офиса президента

По словам советника ОП, он решил подать в отставку после заявления о том, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО. Арестович считает, что своим уходом он "показывает пример цивилизованного поведения".

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Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Соответствующую публикацию он обнародовал в своем Facebook.

Алексей Арестович подал в отставку после скандала с обстрелом Днепра

В частности, Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после скандальных заявлений об обстреле Днепра.

По словам советника ОП, он решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку".

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — подписал Алексей Арестович в своем Facebook.

Заявление от 17 января 2023 года адресовано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию".

[ + – ] Алексей Арестович подал заявление об увольнении из Офиса президента

Отставка Алексея Арестовича — предыстория скандала после обстрела Днепра

Напомним, что Алексей Арестович попал в скандал после того, как в эфире программы "Фейгин Live" прокомментировал ракетный удар ВС РФ по Днепру 14 января. Советник Офиса президента предположил, что трагедия произошла из-за того, что украинская ПВО сбила российскую ракету, которая изменила траекторию и прилетела в многоквартирный дом.

"Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — заявил Арестович в эфире "Фейгин Live", чьи слова сразу начали распространять пропагандистские росСМИ.

[ + – ] РосСМИ подхватили слова Арестовича об обстреле Днепра и ПВО Украины

На заявление Алексея Арестовича о ПВО был вынужден отреагировать Командующий Воздушными войсками Николай Олещук. Генерал-лейтенант ВСУ сообщил, что в распоряжении Сил обороны Украины нет необходимого вооружения, которое бы позволило сбивать сверхзвуковые ракеты Х-22.

"Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, Минобороны, Генштаба и других видов ВСУ, а также проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие!" — говорилось в заявлении Командующего ВВС.

На следующий день после обстрела Днепра, 15 января, Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинским систем ПВО к падению российской ракеты на многоквартирный жилой дом. Советник ОП попытался оправдаться и заявил, что озвучил в эфире программы некорректную информацию на фоне "усталости".

[ + – ] Алексей Арестович извинился за свои слова об обстреле Днепра и ПВО Украины

Также Алексей Арестович в своей публикации указал, что версию о падении на дом ракеты, сбитой якобы силами ПВО, ему рассказал знакомый бывший боец сил противовоздушной обороны из Днепра.

[ + – ] Алексей Арестович извинился за свои слова об обстреле Днепра и ПВО Украины

Спустя некоторое время советник ОП удалил свой пост и опубликовал новый, в котором заявил, что "отзывает извинения". Алексей Арестович подчеркнул, что в эфире говорил, что в вопросе трагедии в Днепре необходимо "еще разбираться и разбираться". Отдельно советник ОП упрекнул своих критиков в том, что они "стремительно теряют человеческий облик", и сопроводил публикацию цитатой об "украинских гнидах".

[ + – ] Алексей Арестович отозвал свои извинения за слова об обстреле Днепра

16 января в эфире программы "Фейгин Live" Алексей Арестович объяснил, почему решил отозвать свое заявление с извинениями. Советник ОП утверждал, что его слова о якобы сбитой силами ВСУ российской ракеты, упавшей на жилой дом в Днепре 14 января, были использованы украинской оппозицией и пропагандистами РФ для "раскрутки хейта".

[ + – ] Алексей Арестович объяснил, почему отозвал свои извинения за слова об обстреле Днепра

Помимо этого, 16 января народные депутаты Украины начали сбор подписей для увольнения Алексея Арестовича из Офиса президента. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, в свою очередь, сообщил, что обратился к исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку с просьбой проверить, могут ли слова советника ОП квалифицироваться как совершение государственной измены.