Нардепы начали сбор подписей, чтобы отправить Арестовича в отставку (документ)

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился ко временно исполняющему обязанности главы СБУ с просьбой проверить, не подпадают ли заявления и действия Алексея Арестовича под категорию государственной измены.

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Народные депутаты начали сбор подписей, чтобы отправить в отставку советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале 16 января.

"Арестовичу пора в отставку. Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал Гончаренко.

Также он требует официального заявления от Банковой, что "фантазии Арестовича на военную тематику" не имеют отношения к официальной позиции ведомства.

Таим образом Гончаренко намекнул на скандал, который разразился после заявления Алексей Арестовича о том, что российская ракета, разрушившая 14 января многоэтажку в Днепре, якобы была сбита силами украинской ПВО.

Именно поэтому, по словам нардепа, он также направил депутатское обращение к главе СБУ, так как усмотрел в приведенном выше заявлении советника Офиса президента признаки государственной измены.

Вместе с постом в Телеграм-канале Алексей Гончаренко также опубликовал и фото обращения ко временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку.

[ + – ] Нардеп Алексей Гончаренко обратился в СБУ с просьбой проверить действия Алексея Арестовича на предмет признаков госизмены Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Депутаты требуют отставки Арестовича: что этому предшествовало

В субботу, 14 января, Алексей Арестович заявил в эфире программы с российским правозащитником Марком Фейгиным о том, что многоэтажный дом в Днепре пострадал якобы от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины.

"Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — сказал Арестович.

Это заявление советника главы ОП сразу начала распространять российская пропаганда.

На реплику Арестовича практически сразу отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку", — написал Филатов в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что заявлением Арестовича по поводу ракетного обстрела Днепра 14 января должны заинтересоваться СБУ и контрразведка.

После заявления Алексея Арестовича с объяснением ситуации выступил также командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он рассказал, почему украинские военные не смогли сбить ракету, попавшую в дом в Днепре. По его словам, наша армия пока не обладает необходимым вооружением, которое позволило бы уничтожать крылатые ракеты Х-22.

Генерал-лейтенант также призвал украинцев доверять только официальным сообщениям ВСУ и Минобороны Украины и критически относится ко всем "громким" заявлениям.

Напомним, 15 января Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинских сил противовоздушной обороны к падению российской ракеты на дом в Днепре 14 января. Однако спустя некоторое время блогер удалил соответствующий пост и опубликовал новый, в котором обвинил своих критиков в раздувании скандала.

Фокус в январе 2022 года писал о том, что Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворца". Его назвали "профессиональным провокатором", который, по мнению "Миротворца", участвовал в "подрыве обороноспособности Украины".