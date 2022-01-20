Кличка "Люся": экс-советник главы ОП Арестович внесен в базу "Миротворца" (фото)

Экс-спикера украинской делегации в ТКГ назвали "профессиональным провокатором", который, по мнению "Миротворца", участвовал в "подрыве оборонноспособности Украины"

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович после увольнения попал в базу "Миротворца". Информация об экс-спикере украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) доступна на официальном сайте организации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Алексея Арестовича в "Миротворце" назвали "профессиональным провокатором", а внесение в базу объяснили тем, что экс-советник главы ОП "участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "дискредитировал государственные органы власти".

В профайле также сказано, что бывший спикер украинской делегации в ТКГ внес свою лепту в "подрыв обороноспособности Украины путем деморализации Вооруженных сил Украины".

"Кличка: Люся, российские пропагандисты называют его Карамелькой. В медиа поле Арестович появляется уже после 2014 года, его часто показывают СМИ в качестве военного эксперта, дают его комментарии как "эксперта" по Донбассу. Долгое время, с киевского дивана, Арестович рассказывал очень радикальные вещи о Донбассе", — говорится в заявлении центра.

Важно

Человек-скандал. Почему Арестович на Банковой был приговором кадровой политике Зеленского

Для профайла "Миротворец" выбрал скриншот из комедии "Не бойся, я рядом", в которой экс-советник главы ОП исполнил роль Игоря Смирнова и Люси Зайцевой.

Фокус попытался связаться с бывшим спикером украинской делегации в ТКГ для комментария, однако Алексей Арестович не взял трубку.

[ + – ] Экс-советник главы ОП Алексей Арестович попал в базу "Миротворца"

Напомним, Алексей Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в оборонной сфере с декабря 2020 по январь 2022 года. В октябре 2020 года также был назначен спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

17 января 2021 года появилась информация об увольнении Алексея Арестовича с должности советника руководителя ОП. Уже 19 января экс-спикер украинской делегации в ТКГ объяснил отставку тем, что его разочаровала попытка задержания пятого президента Петра Порошенко в аэропорту "Жуляны".