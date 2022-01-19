Мне с ним точно не по пути: Арестович назвал причину своего увольнения из ОП

По словам бывшего советника главы ведомства, в понедельник он подошел к зданию и понял, что "больше не хочет переступать его порог".

Уже бывший советник главы Офиса президента и экс-спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович пояснил, почему покинул перечисленные должности. О причине увольнения он написал в Facebook.

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По его словам, он не собирался увольняться. Но, исходя из контекста, Арестовича подтолкнуло на такой шаг происходящее в киевском аэропорту "Жуляны" во время прибытия из-за границы пятого президента Петра Порошенко. Речь идет о том, как силовики не хотели пропускать политика в страну и забрали его паспорт. Экс-советник главы ОП связал автора "атаки" Порошенко со слабостью.

"В понедельник я приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу", — написал Арестович.

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"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", — отметил бывший спикер в ТКГ.

Напомним, 17 января стало известно об увольнении Алексея Арестовича с должности советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Тогда он сообщил, что покинул посты "по личным причинам".

Еще сообщалось, что 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл из-за границы в киевский аэропорт "Жуляны", но пограничники забрали его паспорт и не хотели пропускать в страну.