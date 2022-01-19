Мені з ним точно не по дорозі: Арестович назвав причину свого звільнення з ОП

За словами колишнього радника голови відомства, у понеділок він підійшов до будівлі та зрозумів, що "більше не хоче переступати її поріг".

Уже колишній радник голови Офісу президента та ексспікер української делегації у ТКГ з Донбасу Олексій Арестович пояснив, чому залишив перелічені посади. Про причину звільнення він написав у Facebook.

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За його словами, він не збирався звільнятися. Але, виходячи з контексту, Арестовича підштовхнуло на такий крок те, що відбувається в київському аеропорту "Жуляни" під час прибуття з-за кордону п'ятого президента Петра Порошенка. Йдеться про те, як силовики не хотіли пропускати політика до країни та забрали його паспорт. Ексрадник голови ОП пов'язав автора "атаки" Порошенка зі слабкістю.

"У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний) розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу", — написав Арестович.

"Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з нею вже точно не по дорозі", — зазначив колишній спікер у ТКГ.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо про звільнення Олексія Арестовича з посади радника голови Офісу президента та спікера української делегації у ТКГ з Донбасу. Тоді він повідомив, що залишив посади "з особистих причин".

Ще повідомлялося, що 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув з-за кордону до київського аеропорту "Жуляни", але прикордонники забрали його паспорт і не хотіли пропускати до країни.