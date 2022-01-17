Прикордонники не віддавали паспорт Порошенку після прильоту в Україну. Політик поїхав до суду

Лідер "Європейської солідарності", виступаючи перед прихильниками поряд з аеропортом "Жуляни", звинуватив владу в тиску на опозицію.

В аеропорту "Жуляни" п'ятому президентові України, народному депутату та лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку прикордонники деякий час не віддавали паспорт. Вийшовши з аеропорту, політик звинуватив владу в тиску на опозицію і заявив, що прямує до суду. Про це свідчить трансляція партії у Facebook.

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"Щойно протягом 15 хвилин правоохоронці, частина з яких була переодягнута у форму прикордонників, а частина була в чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт, вони пояснювали це тим, що вони мають встановити мою особу. Тому що вони мали великий сумнів, що я — Порошенко", — сказав нардеп.

За словами Порошенка, прикордонники 15 хвилин перевіряли його біометричний паспорт, "розробляючи сценарії недопуску мене на територію України". Лідер "Євросолідарності" також заявив, що влада намагається "тиснути на опозицію" під час загрози військового вторгнення Росії в Україну.

Вийшовши із "Жулян" політик виступив перед натовпом його прихильників. Зі сцени нардеп заявив, що прямує до суду, і закликав прийти підтримати його під час засідання щодо обрання запобіжного заходу.

"Нас не перемогти! Брати й сестри! Я дуже сумував за вами… Це разом із вами ми здійснили Революцію Гідності, забезпечили безвіз, протистояли агресії Росії…Сьогодні вони (влада) перетворюються на Януковича й відкидають нас на 10 років. Ми тут, що захистити Україну! За три роки ці негідники намагалися відкрити понад 120 кримінальних справ проти мене. Вони — це ті, хто злили та зрадили українських розвідників, передавши Путіну та Лукашенку дані щодо операції "Вагнер" і знищують міжнародну коаліцію на підтримку України, займаючись викраденням людей у країнах наших союзників… Зараз я висуваюся до суду. Ми покажемо, як вони зраджують державу", — сказав Порошенко.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у виробництві про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними за цим провадженням також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставлення до суду. Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання про взяття під варту Петра Порошенка із можливістю внести заставу в розмірі 1 млрд гривень. Водночас політик висловив упевненість, що його не заарештують після прибуття в Україну.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.