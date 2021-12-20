Разом із Медведчуком загрожує 15 років: у ДБР розповіли подробиці підозри Порошенку

Співробітники Офісу генпрокурора засунули повідомлення про підозру на щілину хвіртки будинку п'ятого президента, заявив його адвокат. Політика викликають на допит 23 грудня.

Адвокат Ілля Новіков опублікував фотографію повідомлення його клієнту, п'ятому президентові України Петру Порошенку, про підозру у державній зраді з провадження про закупівлю вугілля з непідконтрольної уряду території Донбасу. Відповідний пост з'явився на сторінці юриста у Facebook у понеділок, 20 грудня.

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За словами Новікова, 20 грудня близько 13:30 до будинку Порошенка прийшли співробітники Офісу генпрокурора. З'ясувавши у охоронця, що лідера "Європейської солідарності" вдома немає, вони, за словами адвоката, "засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри", а також повістку на допит на четвер, 23 грудня.

У документі зазначено, що Порошенку повідомляється про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 258 (держзрада та сприяння тероризму, вчинені за змовою осіб).

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Повідомлення про підозру підписав заступник генпрокурора Ірини Венедіктової Олексій Симоненко. Як стверджує Новіков, сьогодні вранці Венедіктова пішла "у позапланову відпустку", тому Симоненко наразі є виконувачем обов'язків генерального прокурора.

[ + – ] Повідомлення про підозру Порошенку

Як пізніше повідомили у Державному бюро розслідувань, про підозру Порошенку повідомили у провадженні, яке стосується організації схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою осіб на суму близько 1,5 мільйона гривень.

"П'ятий Президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР"", — йдеться у повідомленні ДБР.

Відомство зазначило, що у вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні про підозру повідомлено "ще одного з чинних народних депутатів та колишнього міністра енергетики". Йдеться про нардепа з ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також ексглаву Міненерго Володимира Демчишина. За версією слідства, фігуранти цього провадження поставили українську енергетику у залежність від РФ та терористичних організацій, що "підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках".

У Держбюро уточнили, що про підозру Порошенка особисто повідомити не вдалося, тому документ було направлено на місця проживання, реєстрацію та роботу народного депутата.

Нагадаємо, раніше лідер центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов повідомив, що Порошенко перебуває у раніше запланованій закордонній поїздці, після якої повернеться до України. Адвокат нардепа стверджує, що його клієнт бере участь у конференції у Варшаві.

У п'ятницю, 17 грудня, слідчі ДБР біля будівлі Верховної Ради намагалися вручити Порошенкові повістку про виклик на допит, проте нардеп проігнорував правоохоронців — він сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.