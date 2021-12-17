"Поїхали, твою матір!": Порошенко втік від слідчих, які намагалися вручити йому повістку (відео)

П'ятого президента хотіли викликати в межах розслідування про нелегальні постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

Народний депутат Петро Порошенко проігнорував слідчих Держбюро розслідувань, які намагалися вручити повістку нардепу. Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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За даними силовиків, п'ятому президентові України хотіли вручити повістку про виклик у межах кримінального провадження про нелегальні постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

У ДБР нагадали, що розслідування провадження проводиться за декількома статтями:

ч.1 та ч.3 ст. 258-5 — "Фінансування тероризму";

ч.1 ст. 111 — "Державна зрада";

ч.1 ст. 258-3 — "Створення терористичної групи або організації".

У п'ятницю, 17 грудня, слідчі ДБР для уточнення всіх обставин кримінального провадження біля будівлі парламенту намагалися вручити народному депутату від ЄС Петру Порошенку повістку про виклик, проте нардеп проігнорував правоохоронців.

Більше того, як видно на опублікованому відеоролику, п'ятий президент сів в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

"Поїхали, твою матір!", — долинав з транспортного засобу голос, схожий на Петра Порошенка.

[ + – ] Петро Порошенко проігнорував повістку та поїхав від слідчих ДБР

Нагадаємо, що 8 жовтня нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку висунули другу підозру в держзраді у справі про нелегальні постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. СБУ та Офіс генпрокурора також підозрюють депутата у сприянні діяльності терористичної організації та спробі підриву енергобезпеки країни.

У ході брифінгу голова СБУ Іван Баканов попередив, що слідчі в межах кримінального провадження перевірять можливу причетність Петра Порошенка та ек-голови НБУ Валерії Гонтарєвої до постачання вугілля з ОРДЛО.

Уже 13 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила адміністрацію Петра Порошенка у причетності до постачання вугілля в Україну з окупованих територій.

11 листопада керівник СБУ Іван Баканов повідомив, що правоохоронці здійснюють перевірку через можливу держзраду Петра Порошенка в межах відкритого кримінального провадження.

Наступного дня слідчі СБУ та ДБР вручили ексміністру енергетики Володимиру Демчишину підозру у сприянні терористичній групі. За даними слідства, топчиновник перевищив свої повноваження та змусив керівників держкомпанії укласти угоди з ОРДЛО на постачання вугілля на суму понад 3 млрд гривень.