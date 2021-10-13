Керівництво Адміністрації Порошенка причетне до постачань вугілля з ОРДЛО, — Венедіктова

За даними слідства, у ході телефонних розмов топчиновники не тільки обговорювали факти реалізації злочину, а також видавали доручення офіційним посадовим особам.

Слідство у справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну, за яким нардепу Віктору Медведчуку оголосили підозру в зраді, встановило причетність керівництва Адміністрації президента до злочину. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у своїй колонці для "Української правди".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який був напередодні обраний Печерським судом Києва.

Венедіктова стверджує, що підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук може переховуватися від правосуддя і впливати на співучасників та свідків. У ході досудового розслідування силовики вивчають понад 10 тисяч записів телефонних дзвінків, серед яких не тільки переговори підозрюваних у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, але і представників РФ, окупаційної влади "Л/ДНР" та українських топчиновників.

На деяких записах, як розповідає генпрокурорка, обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук обговорює з російськими чиновниками питання надання преференцій щодо постачання вугілля з РФ саме за посередництва тих компаній, де він є бенефіціаром або причетний до їхньої діяльності.

"Це винагороду йому (Медведчуку — ред.) особисто за організацію постачань вугілля в Україну з терористичних організацій ... Несподівано з'ясувалося, що до питань постачання вугілля та організації процесу в цілому були причетні і співробітники з числа керівництва Адміністрації Президента України станом на той період", — продовжила Венедіктова.

Прокурори мають дані про те, що тодішнє керівництво АП не тільки обговорювало по телефону не тільки конкретні факти реалізації злочинного плану, а також видавало доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади.

У незаконній схемі з постачання вугілля з ОРДЛО, як пише Ірина Венедіктова, були залучені керівники двох неробочих підприємств. Главою ДП "Шахта імені Кисельова" (Чистякове, окупована територія — ред.) призначили "представника ДНР", який раніше працював у структурах, пов'язаних з одним з підозрюваних у справі.

На посаду керівника ДП "Луганськвугілля" представники окупаційної влади запропонували призначити людину, яка через кілька днів після підписання договорів від 16.12.2014 та 15.01.2015 посіла посаду "заступник міністра ЛНР".

Як зазначила Ірина Венедіктова, наразі вивчається понад 50 томів кримінального провадження щодо "заступника міністра ЛНР", а в матеріалах негласних слідчих дій є записи розмов, які мають відношення і до кримінальної справи про постачання вугілля з ОРДЛО:

розмова, у якій фігурант справи наголошує на необхідності переведення в готівку грошей, які будуть передані від України на рахунки ДП "Луганськвугілля";

обговорення "посадовими особами вугільної галузі ЛНР" питання сплати співробітникам СБУ по 148 гривень за кожну тонну вугілля, а також скільки ще грошей "Центренерго" направить на їхні рахунки і скільки треба вимагати далі;

обговорення фігурантами справи між собою того, як вперше від України їм приходили гроші готівкою;

розмова двох фігурантів справи, один з яких діє за дорученням підозрюваного бізнесмена, де йдеться про переведення в готівку українських грошей, переданих на рахунки ДП "Луганськвугілля", і плати за проїзд вагонів правоохоронцям України. Один з чоловіків хвалиться, що грошей у них стільки, що і "переводити не треба";

бесіда фігурантів справи про те, що всі питання щодо "Центренерго" закриває підозрюваний бізнесмен. Співрозмовники розповідають про події перереєстрації ДП "Луганськвугілля" в грудні 2014 року на підконтрольній Україні території;

розмова фігурантів справи, у якій вони обговорюють, що всі дії бойовиків узгоджуються з Москвою, згадують про Владислава Суркова (експомічник Володимира Путіна — ред.) як арбітра в суперечках, які виникають;

розмова фігуранта справи — "заступника міністра ЛНР" з "міністром ДНР" про те, що він ніколи не платив податки в Україні і про схему переказу коштів, отриманих від Києва взимку 2015 року.

Підсумовуючи у своїй колонці, генпрокурорка України заявила, що робота щодо отримання нових доказів та притягнення до відповідальності підозрюваних триває, і пообіцяла, що "нас чекають цікаві події".

Раніше Фокус повідомляв, що Віктору Медведчуку вручили підозру в зраді у справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Силовики звинувачують нардепа від ОПЗЖ у здійсненні дій, спрямованих на підрив енергобезпеки України. 12 жовтня Печерський районний суд Києва за новою підозрою відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Також Фокус розповідав, що СБУ розслідує можливу причетність Порошенка і Гонтаревої до незаконних постачань вугілля з ОРДЛО.