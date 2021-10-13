Руководство Администрации Порошенко причастно к поставкам угля из ОРДЛО, — Венедиктова

По данным следствия, в ходе телефонных разговоров топ-чиновники не только обсуждали факты реализации преступления, а также выдавали поручения официальным должностным лицам.

Следствие по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину, по которому нардепу Виктору Медведчуку объявили подозрение в госизмене, установило причастность руководства Администрации президента к преступлению. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в своей колонке для "Украинской правды".

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По ее словам, Офис генпрокурора обжалует меру пресечения депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которая была накануне избрана Печерским судом Киева.

Венедиктова утверждает, что подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук может скрываться от правосудия и влиять на соучастников и свидетелей. В ходе досудебного расследования силовики изучают более 10 тысяч записей телефонных звонков, среди которых не только переговоры подозреваемых по делу о поставках угля из ОРДЛО, но и представителей РФ, оккупационных властей "Л/ДНР" и украинских топ-чиновников.

На некоторых записях, как рассказывает генпрокурор, обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук обсуждает с российскими чиновниками вопрос предоставления преференций по поставкам угля из РФ именно при посредничестве тех компаний, где он является бенефициаром или причастен к их деятельности.

"Это вознаграждение ему (Медведчуку — ред.) лично за организацию поставок угля в Украину из террористических организаций…Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации Президента Украины по состоянию на тот период", — продолжила Венедиктова.

Прокуроры владеют данными о том, что тогдашнее руководство АП не только обсуждало по телефону не только конкретные факты реализации преступного плана, а также выдавало поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти.

В незаконной схеме по поставкам угля из ОРДЛО, как пишет Ирина Венедиктова, были задействованы руководители двух неработающих предприятий. Главой ГП "Шахта имени Киселева" (Чистяково, оккупированная территория — ред.) назначили "представителя ДНР", который ранее работал в структурах, связанных с одним из подозреваемых по делу.

На должность руководителя ГП "Луганскуголь" представители оккупационных властей предложили назначить человека, который через несколько дней после подписания договоров от 16.12.2014 и 15.01.2015 занял должность "замминистра ЛНР".

Как отметила Ирина Венедиктова, сейчас изучается более 50 томов уголовного производства в отношении "замминистра ЛНР", а в материалах негласных следственных действий есть записи разговоров, которые имеют отношения и к уголовному делу о поставках угля их ОРДЛО:

разговор, в котором фигурант дела подчеркивает необходимость обналичивания денег, которые будут переведены от Украины на счета ГП "Луганскуголь";

обсуждение "должностными лицами угольной отрасли ЛНР" вопрос уплаты сотрудникам СБУ по 148 гривен за каждую тонну угля, а также сколько еще денег "Центрэнерго" направит на их счета и сколько надо требовать далее;

обсуждение фигурантами дела между собой того, как в первый раз от Украины им приходили деньги наличкой;

разговор двух фигурантов дела, один из которых действует по поручению подозреваемого бизнесмена, где говорится про обналичивание украинских денег, переведенных на счета ГП "Луганскуголь", и платы за проезд вагонов правоохранителям Украины. Один из мужчин хвастается, что денег у них столько, что и "обналичивать не надо";

беседа фигурантов дела о том, что все вопросы по "Центрэнерго" закрывает подозреваемый бизнесмен. Собеседники рассказывают о событиях перерегистрации ГП "Луганскуголь" в декабре 2014 года на подконтрольной Украине территории;

разговор фигурантов дела, в котором они обсуждают, что все действия боевиков согласуются с Москвой, вспоминают о Владиславе Суркове (экс-помощник Владимира Путина — ред.) как арбитра в спорах, которые возникают;

разговор фигуранта дела — "заместителя министра ЛНР" с "министром ДНР" о том, что он никогда не платил налогов в Украине и о схеме перевода средств, полученных от Киева зимой 2015 года.

Подытоживая в своей колонке, генпрокурор Украины заявила, что работа по получению новых доказательств и привлечения к ответственности подозреваемых продолжается, и пообещала, что "нас ждут интересные события".

Ранее Фокус сообщал, что Виктору Медведчуку вручили подозрение в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину. Силовики обвиняют нардепа от ОПЗЖ в совершении действий, направленных на подрыв энергобезопасности Украины. 12 октября Печерский районный суд Киева по новому подозрению отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Также Фокус рассказывал, что СБУ расследует возможную причастность Порошенко и Гонтаревой к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.