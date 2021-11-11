СБУ розпочала перевірку за фактом можливої держзради Порошенка та Гонтаревої

Під час спілкування з журналістами глава силового відомства уточнив, що "відповідна версія перевіряється", а кримінальну справу зареєстровано.

У четвер, 11 листопада, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецслужба розпочала перевірку можливої причетності експрезидента Петра Порошенка та ексголови НБУ Валерії Гонтарєвої до розслідування про державну зраду. Його слова наводять "Українські новини".

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"Відповідна версія перевіряється", — сказав він.

Водночас Баканов уточнив, що кримінальне провадження вже відповідним чином зареєстроване. Але вдаватися до будь-яких деталей глава СБУ не став.

У чому підозрюють Порошенка та Гонтареву?

Виступаючи після засідання РНБО напередодні, голова СБУ Іван Баканов заявив, що його відомство перевірить можливу причетність Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у межах справи про незаконне постачання вугілля в Україну з окупованих районів Донецької та Луганської областей. У його межах до цього нардепу Віктору Медведчуку вручили підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Тоді голова СБУ стверджував, що "іншого варіанту" у силовиків не залишилися.

Раніше Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку вручили нову підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Слідство звинувачує нардепа від ОПЗЖ у вчиненні дій, спрямованих на підрив енергобезпеки України. Віктора Медведчука підозрюють в участі у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО в Україну.

Потім повідомлялося, що Держбюро розслідувань вручило Медведчуку клопотання про арешт з можливістю внесення застави в 1 млрд гривень у справі про держзраду та постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.