СБУ начала проверку по факту возможной госизмены Порошенко и Гонтаревой

В ходе общения с журналистами глава силового ведомства уточнил, что "соответствующая версия проверяется", а уголовное дело зарегистрировано.

В четверг, 11 ноября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что спецслужба начала проверку возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к расследованию о государственной измене. Его слова приводят "Украинские новости".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Соответствующая версия проверяется", — сказал он.

В то же время Баканов уточнил, что уголовное производство уже соответствующим образом зарегистрировано. Но вдаваться в какие-либо детали глава СБУ не стал.

В чем подозревают Порошенко и Гонтареву?

Выступая после заседания СНБО накануне, глава СБУ Иван Баканов заявил, что его ведомство проверит возможную причастность Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой в рамках дела о незаконных поставках угля в Украину с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В рамках него до этого нардепу Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии террористической деятельности.

Тогда глава СБУ утверждал, что "другого варианта" у силовиков не осталось.

Ранее Фокус рассказывал, что Виктору Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следствие обвиняет нардепа от ОПЗЖ в совершении действий, направленных на подрыв энергобезопасности Украины. Виктора Медведчука подозревают в участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Затем сообщалось, что Госбюро расследований вручило Медведчуку ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен по делу о госизмене и поставках углях из ОРДЛО в Украину.