"Поехали, твою мать!": Порошенко скрылся от следователей, пытавшихся вручить ему повестку (видео)

Пятого президента хотели вызвать в рамках расследования о нелегальных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Народный депутат Петр Порошенко проигнорировал следователей Госбюро расследований, пытавшихся вручить нардепу повестку. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным силовиков, пятому президенту Украины хотели вручить повестку о вызове в рамках уголовного производства о нелегальных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

В ГБР напомнили, что расследование производства проводится по нескольким статьям:

ч.1 и ч.3 ст. 258-5 — "Финансирование терроризма";

ч.1 ст. 111 — "Государственная измена";

ч.1 ст. 258-3 — "Создание террористической группы или организации".

В пятницу, 17 декабря, следователи ГБР для уточнения всех обстоятельств уголовного производства возле здания парламента пытались вручить народному депутату от ЕС Петру Порошенко повестку о вызове, однако нардеп проигнорировал правоохранителей.

Более того, как видно на опубликованном видеоролике, пятый президент сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

"Поехали, твою мать!", — доносился из транспортного средства голос, похожий на Петра Порошенко.

[ + – ] Петр Порошенко проигнорировал повестку и уехал от следователей ГБР

Напомним, что 8 октября нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили второе подозрение в госизмене по делу о нелегальных поставках угля из ОРДЛО в Украину. СБУ и Офис генпрокурора также подозревает депутата в содействии деятельности террористической организации и попытке подрыва энергобезопасности страны.

В ходе брифинга глава СБУ Иван Баканов предупредил, что следователи в рамках уголовного производства проверят возможную причастность Петра Порошенко и экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой к поставкам угля из ОРДЛО.

Уже 13 октября генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила администрацию Петра Порошенко в причастности к поставкам угля в Украину с оккупированных территорий.

11 ноября руководитель СБУ Иван Баканов сообщил, что правоохранители осуществляют проверку из-за возможной госизмены Петра Порошенко в рамках открытого уголовного производства.

На следующий день следователи СБУ и ГБР вручили экс-министру энергетики Владимиру Демчишину подозрение в содействии террористической группе. По данным следствия, топ-чиновник превысил свои полномочия и принудил руководителей госкомпании заключить соглашения с ОРДЛО на поставку угля на сумму более 3 млрд гривен.