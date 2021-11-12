СБУ вручила подозрение экс-главе Минэнерго Демчишину (видео)

Следствие утверждает, что бывший чиновник может быть причастен к схеме по транспортировке угля из ОРДЛО в Украину.

Следователи СБУ и ГБР вручили подозрение экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

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Сообщается, что Владимиру Демчишину объявлено подозрение по ст. 258-3 Уголовного кодекса — содействие террористической группе или террористической организации.

В ходе следствия, как рассказывают в СБУ, было установлено, что экс-глава Миэнерго в период с декабря 2014 по февраль 2015 года выдал ряд указов о назначении на должности госпредприятий, которые находились на оккупированных территориях, представителей оккупационных властей.

Силовики также обвиняют Владимира Демчишина в превышении должностных полномочий и принуждении руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО о поставках угля на общую сумму более 3 млрд гривен.

В пресс-центре СБУ утверждают, что после таких действий экс-министра казна оккупационных властей увеличилась более чем на 200 млн гривен.

В ГБР утверждают, что к схеме нелегальных поставок угля из ОРДЛО, помимо Владимира Демчишина, также причастен экс-топ-чиновник, который сейчас является народным депутатом, и транспортировка сырья была организована при содействии руководства России.

Одному из участников уголовного производства, который отвечал за обеспечение поставок угля из ОРДЛО, объявили о подозрении в государственной измене и отправили под стражу с правом внесения залога в размере 500 млн гривен.

По данным силового ведомства, подозрение в содействии террористической организации экс-министру Владимиру Демчишину объявили в пятницу, 12 ноября. На сегодняшний день бывший глава Минэнерго скрывается от правоохранительных органов за границей, а сообщение об объявлении подозрения было направлено по адресам последних известных мест его жительства.

В ГБР отмечают, что действия высокопоставленных чиновников сделали энергетическую сферу Украины зависимой от РФ и оккупационных властей ОРДЛО, и лишили нашу страну возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов.

Если вина экс-министра энергетики Владимира Демчишина будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

Владимир Демчишин — министр энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года во втором правительстве Арсения Яценюка.

[ + – ] Экс-министра энергетики Демчишина обвинили в содействии террористической организации

Поставки угля из ОРДЛО в Украину — предыстория

8 октября нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО. Парламентария также обвинили в содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, Виктор Медведчук совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины, и был причастен к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий.

Глава СБУ Иван Баканов предупредил, что следователи проверят причастность Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой к схеме поставок угля из ОРДЛО.

13 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что руководство администрации Петра Порошенко причастно к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. Следствие установило, что топ-чиновники во время телефонных разговоров обсуждали не только факты реализации преступления, но и выдавали поручения официальным должностным лицам. В схеме поставок угля из ОРДЛО, по словам Венедиктовой, также были замешаны руководители руководители неработающих украинских шахт.

11 ноября руководитель СБУ Иван Баканов подтвердил, что силовики начали проверку по возможной госизмене Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой, и добавил, что следствие уже зарегистрировало соответствующее уголовное производство.