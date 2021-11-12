СБУ вручила підозру ексголаві Міненерго Демчишину (відео)

Слідство стверджує, що колишній чиновник може бути причетний до схеми транспортування вугілля з ОРДЛО в Україну.

Слідчі СБУ та ДБР вручили підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину в справі про постачання вугілля з ОРДЛО до України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Повідомляється, що Володимиру Демчишину оголошено підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу – сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

У ході слідства, як розповідають у СБУ, було встановлено, що ексголава Міненерго в період із грудня 2014 року по лютий 2015 року видав низку указів про призначення на посади держпідприємств, які перебували на окупованих територіях, представників окупаційної влади.

Силовики також звинувачують Володимира Демчишина в перевищенні посадових повноважень і примусі керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод із представниками ОРДЛО про постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд гривень.

У пресцентрі СБУ стверджують, що після таких дій ексміністра скарбниця окупаційної влади збільшилася більш ніж на 200 млн гривень.

У ДБР стверджують, що до схеми нелегальних поставок вугілля з ОРДЛО, окрім Володимира Демчишина, також причетний екстопчиновник, який зараз є народним депутатом, і транспортування сировини було організовано за сприяння керівництва Росії.

Одному з учасників кримінального провадження, який відповідав за забезпечення постачання вугілля з ОРДЛО, оголосили про підозру в державній зраді та відправили під варту з правом внесення застави у розмірі 500 млн гривень.

За даними силового відомства, підозру в сприянні терористичній організації ексміністру Володимиру Демчишину оголосили в п'ятницю, 12 листопада. На сьогодні колишній глава Міненерго ховається від правоохоронних органів за кордоном, а повідомлення про оголошення підозри було надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання.

У ДБР зазначають, що дії високопосадовців зробили енергетичну сферу України залежною від РФ й окупаційної влади ОРДЛО та позбавили нашу країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Якщо провину ексміністра енергетики Володимира Демчишина буде доведено в суді, йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Володимир Демчишин – міністр енергетики та вугільної промисловості України з грудня 2014 по квітень 2016 року в другому уряді Арсенія Яценюка.

[ + – ] Ексміністра енергетики Демчишина звинуватили в сприянні терористичній організації

Постачання вугілля з ОРДЛО в Україну — передісторія

8 жовтня нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку висунули нову підозру в держзраді в справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Парламентарі також звинуватили в сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, Віктор Медведчук вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України, та був причетний до незаконного постачання вугілля з окупованих територій.

Голова СБУ Іван Баканов попередив, що слідчі перевірять причетність Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої до схеми постачання вугілля з ОРДЛО.

13 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що керівництво адміністрації Петра Порошенка причетне до незаконного постачання вугілля з ОРДЛО. Слідство встановило, що топчиновники під час телефонних розмов обговорювали не лише факти реалізації злочину, а й видавали доручення офіційним посадовцям. У схемі постачання вугілля з ОРДЛО, за словами Венедіктової, також було замішано керівників керівників непрацюючих українських шахт.

11 листопада керівник СБУ Іван Баканов підтвердив, що силовики розпочали перевірку щодо можливої держзради Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої, і додав, що слідство вже зареєструвало відповідне кримінальне провадження.