Порошенку підписали підозру у державній зраді, — Турчинов

Наразі п'ятий президент України перебуває за кордоном.

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило п'ятому президентові України та нардепу Петру Порошенку підозру у державній зраді. Про це сказав лідер центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов у прямому ефірі свого YouTube-каналу у понеділок, 20 грудня.

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"Замість того, щоб мобілізувати націю... ми спостерігаємо, що Зеленський та його команда спрямовують силові структури на боротьбу з політичною опозицією і, насамперед, з лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком", — сказав Турчинов.

За словами лідера центрального штабу "Європейської солідарності", наразі Петро Порошенко перебуває у запланованій закордонній поїздці, де проводить різноманітні зустрічі.

"На цьому фоні почалося брудне шоу, яке називається "негайне вручення повістки Порошенку на черговий допит". Хочу нагадати, що починаючи з першого дня на посаді Зеленський розпочав системну боротьбу проти Порошенка", — заявив Турчинов.

Соратник п'ятого президента наголосив, що ця підозра стосується питання "забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років".

"Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни", — заявив Турчинов.

Лідер центрального штабу "Європейської солідарності" зазначив, що підозру Порошенка підписала не генеральний прокурор Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Турчинов запевнив, що після повернення з поїздки та "невеликої відпустки" п'ятий президент повернеться до країни і "чергове шоу перетвориться на фарс".

[ + – ] Турчинов заявив, що Порошенку підписали підозру у держзраді

Зазначимо, у суботу, 18 грудня на сторінках Порошенка у соцмережах з'явився пост, згідно з яким політик зустрічався у Стамбулі із Вселенським Патріархом.

Нагадаємо, на початку жовтня керівник Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявляв, що співробітники його відомства мають намір перевірити причетність Порошенка до схеми незаконного постачання вугілля з ОРДЛО. За цим кейсом підозру вручили і нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Раніше Фокус детально розбирався, що відомо про першу підозру Порошенку.