Порошенко подписали подозрение в государственной измене, - Турчинов

На текущий момент пятый президент Украины находится за границей.

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило пятому президенту Украины и нардепу Петру Порошенко подозрение в государственной измене. Об этом сказал лидер центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов в прямом эфире своего YouTube-канала в понедельник, 20 декабря.

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"Вместо того, чтобы мобилизировать нацию… мы наблюдаем, что Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией и, в первую очередь — с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко", — сказал Турчинов.

По словам лидера центрального штаба "Европейской солидарности", на текущий момент Петр Порошенко находится в заранее запланированной заграничной поездке, где проводит различные встречи.

"На этом фоне началось грязное шоу, которое называется "немедленное вручение повестки Порошенко на очередной допрос". Хочу напомнить, что начиная с первого дня на должности Зеленский начал системную борьбу против Порошенко", — заявил Турчинов.

Соратник пятого президента подчеркнул, что это подозрение касается вопроса "обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов".

"Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны", — заявил Турчинов.

Лидер центрального штаба "Европейской солидарности" отметил, что подозрение Порошенко подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Турчинов заверил, что после возвращения из поездки и "небольшого отпуска" пятый президент вернется в страну и "очередное шоу превратится в фарс".

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Отметим, в субботу, 18 декабря на страницах Порошенко в соцсетях появился пост, согласно которому политик встречался в Стамбуле с Вселенским Патриархом.

Напомним, в начала октября руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявлял, что сотрудники его ведомства намерены проверить причастность Порошенко к схеме незаконных поставок угля из ОРДЛО. По этому кейсу подозрение вручили и нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Ранее Фокус детально разбирался, что известно о первом подозрении Порошенко.