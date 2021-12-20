Вместе с Медведчуком грозит 15 лет: в ГБР рассказали подробности подозрения Порошенко

Сотрудники Офиса генпрокурора засунули сообщение о подозрении в щель калитки дома пятого президента, заявил его адвокат. Политика вызывают на допрос 23 декабря.

Адвокат Илья Новиков опубликовал фотографию сообщения его клиенту, пятому президенту Украины Петру Порошенко, о подозрении в государственной измене по производству о закупках угля с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Соответствующий пост появился на странице юриста в Facebook в понедельник, 20 декабря.

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По словам Новикова, 20 декабря около 13:30 к дому Порошенко пришли сотрудники Офиса генпрокурора. Выяснив у охранника, что лидера "Европейской солидарности" дома нет, они, по словам адвоката, "засунули в щель калитки текст подписанного подозрения", а также повестку на допрос на четверг, 23 декабря.

В документе указано, что Порошенко уведомляется о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 258 (госизмена и содействие терроризму, совершенные по сговору лиц).

Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сообщение о подозрении подписал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко. Как утверждает Новиков, сегодня утром Венедиктова ушла "во внеплановый отпуск", поэтому Симоненко на данный момент является исполняющим обязанности генерального прокурора.

[ + – ] Сообщение о подозрении Порошенко

Как позже сообщили в Государственном бюро расследований, о подозрении Порошенко сообщили в производстве, которое касается организации схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия организациям "ЛНР" и "ДНР" группой лиц на сумму около 1,5 миллиона гривен.

"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — говорится в сообщении ГБР.

Ведомство указало, что в сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве о подозрении сообщено "еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики". Речь идет о нардепе из ОПЗЖ Викторе Медведчуке, а также экс-главе Минэнерго Владимиру Демчишину. По версии следствия, фигуранты этого производства поставили украинскую энергетику в зависимость от РФ и террористических организаций, что "подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах".

В Госбюро уточнили, что о подозрении Порошенко лично сообщить не удалось, поэтому документ был направлен по местам жительства, регистрации и работы народного депутата.

Напомним, ранее лидер центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов сообщил, что Порошенко находится в ранее запланированной заграничной поездке, после которой вернется в Украину. Адвокат нардепа утверждает, что его клиент участвует в конференции в Варшаве.

В пятницу, 17 декабря, следователи ГБР возле здания Верховной Рады пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако нардеп проигнорировал правоохранителей — он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.