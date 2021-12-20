Вместе с Медведчуком грозит 15 лет: в ГБР рассказали подробности подозрения Порошенко
Сотрудники Офиса генпрокурора засунули сообщение о подозрении в щель калитки дома пятого президента, заявил его адвокат. Политика вызывают на допрос 23 декабря.
Адвокат Илья Новиков опубликовал фотографию сообщения его клиенту, пятому президенту Украины Петру Порошенко, о подозрении в государственной измене по производству о закупках угля с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Соответствующий пост появился на странице юриста в Facebook в понедельник, 20 декабря.
По словам Новикова, 20 декабря около 13:30 к дому Порошенко пришли сотрудники Офиса генпрокурора. Выяснив у охранника, что лидера "Европейской солидарности" дома нет, они, по словам адвоката, "засунули в щель калитки текст подписанного подозрения", а также повестку на допрос на четверг, 23 декабря.
В документе указано, что Порошенко уведомляется о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 258 (госизмена и содействие терроризму, совершенные по сговору лиц).
Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сообщение о подозрении подписал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко. Как утверждает Новиков, сегодня утром Венедиктова ушла "во внеплановый отпуск", поэтому Симоненко на данный момент является исполняющим обязанности генерального прокурора.
Как позже сообщили в Государственном бюро расследований, о подозрении Порошенко сообщили в производстве, которое касается организации схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия организациям "ЛНР" и "ДНР" группой лиц на сумму около 1,5 миллиона гривен.
"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — говорится в сообщении ГБР.
Ведомство указало, что в сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве о подозрении сообщено "еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики". Речь идет о нардепе из ОПЗЖ Викторе Медведчуке, а также экс-главе Минэнерго Владимиру Демчишину. По версии следствия, фигуранты этого производства поставили украинскую энергетику в зависимость от РФ и террористических организаций, что "подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах".
В Госбюро уточнили, что о подозрении Порошенко лично сообщить не удалось, поэтому документ был направлен по местам жительства, регистрации и работы народного депутата.
Напомним, ранее лидер центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов сообщил, что Порошенко находится в ранее запланированной заграничной поездке, после которой вернется в Украину. Адвокат нардепа утверждает, что его клиент участвует в конференции в Варшаве.
В пятницу, 17 декабря, следователи ГБР возле здания Верховной Рады пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако нардеп проигнорировал правоохранителей — он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.