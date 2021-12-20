Порошенко через схеми з вугіллям профінансував "ЛДНР" на 200 млн гривень, — СБУ

Слідство вважає, що п'ятий президент особисто брав участь у налагодженні взаємодії з проросійськими бойовиками та зриві контрактів на постачання палива з ПАР.

Слідство у кримінальному провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу дійшло висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко сприяв зриву імпорту вугілля з ПАР у 2014-2015 роках. Про це під час брифінгу у понеділок, 20 грудня, повідомили слідчі Служби безпеки України.

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За словами представників СБУ, Порошенку повідомили про підозру на підставі показань свідків, висновків судових експертиз, аудіозаписів та документів. Вони, як стверджує слідство, свідчать, що п'ятий президент України використав свої повноваження та інструменти впливу, щоб розірвати контракти на постачання вугілля з ПАР.

"Потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів щодо постачання вугілля з непідконтрольних територій", — сказав слідчий Анатолій Буліч.

За даними слідства, розірвання контрактів з ПАР призвело до "віялових" відключень в Україні, а організацію незаконного постачання палива з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей було проведено "за сприяння нардепа Віктора Медведчука під впливом РФ".

Силовики зазначили, що 29 грудня 2014 року Порошенко, спілкуючись із журналістам, "без належних підстав" дав негативну оцінку контракту з ПАР та навів "позитивні аспекти співпраці з Росією під час закупівлі вугілля з непідконтрольних територій ОРДЛО".

[ + – ] Інфографіка СБУ, присвячена "вугільній схемі" Порошенка

"Водночас Порошенко (за допомогою Міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина) та Медведчук (за допомогою Кузяри) підібрали на окупованій території 2 державні підприємства, що не працювали", — зазначили у Службі безпеки, додавши, що керівниками цих компаній було призначено представників "ЛДНР".

Для реалізації цієї схеми, як стверджує слідство, було відкрито банківські рахунки та укладено договори на постачання вугілля на суму понад 3 млрд гривень.

[ + – ] Заява СБУ щодо провадження проти Порошенка

У СБУ зазначили, що ці схеми допомогли проросійським бойовикам отримати фінансування на суму понад 200 мільйонів гривень як готівкою, так і безготівковою оплатою.

Служба безпеки також повідомила, що у цьому провадженні є такі докази:

стенограма засідання РНБО від 04.11.2014, на якому Порошенко "дав незаконні вказівки" правоохоронцям щодо зриву контракту з ПАР;

матеріали кримінального провадження щодо В. Зіневича (керівника "Укрінтеренерго) за фактом постачання "нібито неякісного вугілля з ПАР. Надалі провадження було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину;

аудіозаписи розмов Медведчука, Кузяри з представниками РФ та "ЛДНР". Голоси учасників розмов "підтверджено висновками судових експертів";

свідчення свідків щодо особистого втручання Порошенка у зрив контракту з ПАР та налагодження взаємодії з терористами "ЛДНР";

відомості "Укрзалізниці" про зупинення Росією постачання вугілля у листопаді 2014 року;

висновки судової експертизи, які "підтверджують факти заподіяння шкоди національній безпеці України" діями фігурантів провадження.

[ + – ] СБУ про докази у провадженні щодо Порошенка

Силовики розглядають дії Порошенка як допомогу Росії та "ЛДНР" у веденні підривної діяльності проти України. Тим часом в Офісі генпрокурора уточнили, що на 10:00 23 грудня заплановане вручення лідеру "Європейської солідарності" клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше силовики повідомили про підозру трьох фігурантів провадження — народного депутата, ексміністра енергетики та "ще одного громадянина України", сказали в СБУ. Крім Медведчука, йдеться про колишнього голову Міненерго Володимира Демчишина та бізнесмена Сергія Кузяра.

Нагадаємо, наразі Порошенко перебуває у закордонній поїздці, тому Офіс генпрокурора направив повідомлення про підозру на адреси місць прописки, проживання та роботи. П'ятому президенту України інкримінують кримінальні статті про державну зраду та сприяння тероризму. Їхні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 15 років.

Зі свого боку лідер центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов запевнив, що Порошенко повернеться до України, однак коли саме не уточнив.