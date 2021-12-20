Порошенко через схемы с углем профинансировал "ЛДНР" на 200 млн гривен, — СБУ

Следствие считает, что пятый президент лично участвовал в налаживании взаимодействия с пророссийскими боевиками и срыве контрактов на поставку топлива из ЮАР.

Следствие в уголовном производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донбасса пришло к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко содействовал срыву импорта угля из ЮАР в 2014-2015 годах. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 20 декабря, сообщили следователи Службы безопасности Украины.

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По словам представителей СБУ, Порошенко сообщили о подозрении на основании показаний свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиозаписей и документов. Они, как утверждает следствие, свидетельствуют о том, что пятый президент Украины использовал свои полномочия и инструменты влияния, чтобы разорвать контракты на поставку угля из ЮАР.

"Затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов по поставке угля с неподконтрольных территорий", – сказал следователь Анатолий Булич.

По данным следствия, расторжение контрактов с ЮАР привело к "веерным" отключениям в Украине, а организация незаконных поставок топлива с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей была проведена "при содействии нардепа Виктора Медведчука под влиянием РФ".

Силовики отметили, что 29 декабря 2014 года Порошенко, общаясь с журналистам, "без надлежащих оснований" дал негативную оценку контракту с ЮАР и привел "позитивные аспекты сотрудничества с Россией во время закупки угля с неподконтрольных территорий ОРДЛО".

[ + – ] Инфографика СБУ, посвященная "угольной схеме" Порошенко

"В то же время Порошенко (при помощи Министра энергетики и угольной промышленности Демчишина) и Медведчук (при помощи Кузяры) подобрали на оккупированной территории 2 не действующих государственных предприятия", — отметили в Службе безопасности, добавив, что руководителями этих компаний были назначены представители "ЛДНР".

Для реализации этой схемы, как утверждает следствие, были открыты банковские счета и заключены договоры на поставку угля на сумму более 3 млрд гривен.

[ + – ] Заявление СБУ касательно производства против Порошенко

В СБУ отметили, что эти схемы помогли пророссийским боевикам получить финансирование на сумму более 200 миллионов гривен как наличными, так и посредством безналичной оплаты.

Служба безопасности также сообщила, что в этом производстве имеются следующие доказательства:

стенограмма заседания СНБО от 04.11.2014, на котором Порошенко "дал незаконные указания" правоохранителям касательно срыва контракта с ЮАР;

материалы уголовного производства касательно В. Зиневича (руководителя "Укринтерэнерго) по факту поставок "якобы некачественного угля из ЮАР. В дальнейшем производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления;

аудиозаписи разговоров Медведчука, Кузяры с представителями РФ и "ЛДНР". Голоса участников разговоров "подтверждены выводами судебных экспертов";

показания свидетелей касательно личного вмешательства Порошенко в срыв контракта с ЮАР и налаживание взаимодействия с террористами "ЛДНР";

ведомости "Укрзализныци" о приостановке Россией поставок угля в ноябре 2014 года;

выводы судебной экспертизы, которые "подтверждают факты нанесения ущерба национальной безопасности Украины" действиями фигурантов производства.

[ + – ] СБУ о доказательствах в производстве в отношении Порошенко

Силовики рассматривают действия Порошенко в качестве помощи России и "ЛДНР" в ведении подрывной деятельности против Украины. Тем временем в Офисе генпрокурора уточнили, что на 10:00 23 декабря запланировано вручение лидеру "Европейской солидарности" ходатайства об избрании меры пресечения.

Ранее силовики сообщили о подозрении троим фигурантам производства — народному депутату, экс-министру энергетики и "еще одному гражданину Украины", сказали в СБУ. Помимо Медведчука, речь идет о бывшем главе Минэнерго Владимире Демчишине и бизнесмене Сергее Кузяре.

Напомним, на данный момент Порошенко находится в зарубежной поездке, поэтому Офис генпрокурора направил сообщение о подозрения по адресам мест прописки, жительства и работы. Пятому президенту Украины инкриминируют уголовные статьи о государственной измене и содействии терроризму. Их санкции предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

В свою очередь лидер центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заверил, что Порошенко вернется в Украину, однако когда именно — не уточнил.