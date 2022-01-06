Суд заарештував усе майно та активи Порошенка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора з провадження про держзраду та сприяння тероризму з боку п'ятого президента. У пресслужбі суду в коментарі Фокусу повідомили, що текст рішення з'явиться в Єдиному реєстрі трохи згодом.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно та активи п'ятого президента України, народного депутата та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка в межах провадження про постачання вугілля з непідконтрольних Києву регіонів Донецької та Луганської областей. Про це у четвер, 6 січня, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як раніше повідомив адвокат політика Ігор Головань, Офіс генерального прокурора подав до суду клопотання про арешт майна його підзахисного, яке в результаті було задоволене.

Прессекретар Печерського районного суду Києва Віталій Чергавий у коментарі Фокусу підтвердив, що відповідне клопотання було розглянуто, проте зміст рішення йому невідомий.

"Зміст рішення... Воно буде оприлюднене в Єдиному реєстрі. Те, що розглянули, — так. Але за текстом нічого не зможу зараз підказати", — сказав представник суду.

Відповідаючи на запитання, коли саме текст рішення з'явиться в реєстрі, Чергавий заявив, що пресслужба суду не несе відповідальності за публікацію таких документів.

"Суддя відправляє, а коли опублікується — це питання вже не до нас. Певний час минає з моменту відправлення", — додав прессекретар.

Фокус також звернувся за коментарем щодо рішення суду до адвокатів Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя. На момент публікації матеріалу відповіді не було отримано.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань підписало підозру в державній зраді та сприянні терористичній діяльності п'ятому президентові України Петру Порошенку у провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО. За даними Служби безпеки України, через схеми, у яких фігурував політик, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень.

У "вугільній схемі", за версією слідства, також фігурують бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук.

24 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання п'ятого президента, щоб його доставили на засідання для обрання запобіжного заходу. Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання про взяття під варту Петра Порошенка з можливістю внести заставу в розмірі 1 млрд гривень.

У свою чергу п'ятий президент повідомив про намір повернутися до країни із закордонної поїздки 17 січня.