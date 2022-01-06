Суд арестовал все имущество и активы Порошенко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора по производству о госизмене и содействии терроризму со стороны пятого президента. В пресс-службе суда в комментарии Фокусу сообщили, что текст решения появится в Едином реестре чуть позже.

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины, народного депутата и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рамках производства о поставках угля из неподконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом в четверг, 6 января, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в ходе брифинга в зале суда.

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"Мы видим, какие они (Офис президента) на самом деле счастливые, потому что наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", — сказал адвокат.

По словам Голованя, ходатайство об аресте в суд подал Офис генерального прокурора. Теперь сторона защиты готовится подать апелляцию на решение суда.

В свою очередь пресс-секретарь Печерского районного суда Киева Виталий Чергавый в комментарии Фокусу подтвердил, что соответствующее ходатайство было рассмотрено сегодня, однако содержание решения ему неизвестно.

"Содержание решения… Оно будет обнародовано в Едином реестре. То, что рассмотрели — да. Но по тексту ничего не смогу сейчас подсказать", — сказал представитель суда.

Отвечая на вопрос о том, когда именно текст решения появится в реестре, Чергавый заявил, что пресс-служба суда не несет ответственности за публикацию таких документов.

"Судья отправляет, а когда опубликуется — это вопрос уже не к нам. Определенное время проходит с момента отправки", — добавил пресс-секретарь.

Как утверждает Головань, текст решения появится в реестре 14 января.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде Порошенко сообщило, что суд арестовал все принадлежащие пятому президенту земельные участки, юридические лица (банк, заводы и т.д.), которые с ним связаны, всю недвижимость, включая дом в Козине, банковские счета и доли в компаниях.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований подписало подозрение в государственной измене и содействии террористической деятельности пятому президенту Украины Петру Порошенко в производстве о поставках угля из ОРДЛО. По данным Службы безопасности Украины, из-за схем, в которых фигурировал политик, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен.

В "угольной схеме", по версии следствия, также фигурируют бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук.

24 декабря Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание пятого президента, чтобы его доставили на заседание для избрания меры пресечения. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен.

В свою очередь пятый президент сообщил о намерении вернуться в страну из зарубежной поездки 17 января.