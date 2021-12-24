Официально: Офис генпрокурора просит арестовать Порошенко с залогом в миллиард гривен

Судья согласовал ходатайство о задержании и приводе пятого президента Украины на заседание по избранию ему меры пресечения.

Следственный судья Печерского районного суда согласовал ходатайство Офиса генерального прокурора о разрешении на задержание пятого президента Украины Петра Порошенко для доставки на заседание по избранию ему меры пресечения в рамках производства о поставках угля с неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Соответствующую информацию журналистам "Укринформа" подтвердили в суде в пятницу, 24 декабря.

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В Офисе генпрокурора изданию сообщили, что ведомство уже согласовало ходатайство об избрании лидеру "Европейской солидарности" меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

Отметим, что о применении аналогичной меры пресечения прокуратура просила и в отношении другого фигуранта этого производства, нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведчука. Тем не менее суд принял решение о домашнем аресте.

Напомним, народному депутату, лидеру "Евросолидарности" и пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму 20 декабря. В СБУ утверждают, что политик профинансировал боевиков "ЛДНР" на сумму более 200 миллионов гривен через схему поставки угля из ОРДЛО.

В этом производстве также фигурируют бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Тем временем Порошенко находится в зарубежной поездке. В "ЕС" заверили, что их лидер вернется в Украину.

Также Фокус сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания СНБО в среду, 29 декабря. Адвокат Порошенко Илья Новиков в свою очередь утверждал, что его клиенту инкриминируется уголовная статья о содействии терроризму, чтобы Совет нацбезопасности и обороны имел основания ввести в отношении него санкции. Повестка грядущего заседания СНБО на данный момент неизвестна.