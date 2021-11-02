Госизмена Медведчука: Печерский суд Киева изменил нардепу от ОПЗЖ меру пресечения

Парламентарий по решению столичного суда обязан сдать свои загранпаспорта и носить электронный браслет.

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Соответствующее решение было вынесено в ходе сегодняшнего заседания.

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Так, Печерский суд Киева изменил меру пресечения по домашнему аресту на личное обязательство, возложив на Виктора Медведчука ряд обязательств.

"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения", — прокомментировал Виктор Медведчук решение суда, назвав избрание ему меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

У нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука истек максимальный срок меры пресечения сроком в 6 месяцев, поэтому сторона обвинения в ходе сегодняшнего заседания Печерского районного суда ходатайствовали о личном обязательстве.

По решению Фемиды на парламентария, которого обвиняют по первому делу о государственной измене и разграблении национальных ресурсов в Черном море, возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию органа, который проводит досудебное расследование, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без специального разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои загранпаспорта и другие документы, которые дают нардепу от ОПЗЖ право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронный браслет.

Стоит отметить, что Виктор Медведчук будет находиться под домашним арестом по второму уголовному производству о государственной измене, которое было открыто из-за незаконных поставок угля из ОРДЛО.

Госизмена Виктора Медведчука — хронология событий

11 мая 2021 года Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене и разграблении национальных ресурсов. По данным Офиса генпрокурора, нардеп от ОПЗЖ передал России информацию о месторождении на участке "Глубокая", которая расположена в исключительной экономической зоне Украины.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязан народного депутата носить электронный браслет. По данным СБУ, соратник Медведчука Тарас Козак покинул территорию Украины и в ближайшее время возвращаться не планирует.

8 октября Виктору Медведчуку предъявили новые подозрения в госизмене и содействии деятельности террористической организации в Украине. Следствие считает, что нардеп от ОПЗЖ совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины, и был причастен к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.

В ходе брифинга по делу Медведчука глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи проверят возможную причастность Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой к незаконным поставкам угля в Украину с оккупированных территорий.

12 октября Печерский суд Киева по второму подозрению в госизмене отправил Виктора Медведчука под домашний арест, а сторона обвинения ходатайствовала о возможном назначении залога в размере 1 млрд гривен.