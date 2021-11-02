Держзрада Медведчука: Печерський суд Києва змінив нардепу від ОПЗЖ запобіжний захід

Парламентарій за рішенням столичного суду зобов'язаний здати свої закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід обвинуваченому в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Відповідне рішення було винесено під час сьогоднішнього засідання.

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Так, Печерський суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання, поклавши на Віктора Медведчука низку зобов'язань.

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", — прокоментував Віктор Медведчук рішення суду, назвавши обрання йому запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

У нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука закінчився максимальний термін запобіжного заходу терміном на 6 місяців, тому сторона звинувачення під час сьогоднішнього засідання Печерського районного суду клопотали про особисте зобов'язання.

За рішенням Феміди на парламентарія, якого звинувачують у першій справі про державну зраду та розграбування національних ресурсів у Чорному морі, поклали такі обов'язки:

прибувати на кожну вимогу органу, який проводить досудове розслідування, прокурора чи суду;

не відлучатися з Києва та Київської області без спеціального дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором;

здати до органу досудового розслідування свої закордонні паспорти й інші документи, що дають нардепу від ОПЗЖ право на виїзд з України та в'їзд до України;

носити електронний браслет.

Варто зазначити, що Віктор Медведчук перебуватиме під домашнім арештом за другим кримінальним провадженням про державну зраду, яке було відкрито через незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.

Держзрада Віктора Медведчука — хронологія подій

11 травня 2021 року Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру у держзраді та пограбуванні національних ресурсів. За даними Офісу генпрокурора, нардеп від ОПЗЖ передав Росії інформацію про родовище на ділянці "Глибока", яка розташована у винятковій економічній зоні України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт і зобов'язав народного депутата носити електронний браслет. За даними СБУ, соратник Медведчука Тарас Козак покинув територію України і найближчим часом не планує повертатися.

8 жовтня Віктору Медведчуку висунули нові підозри у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації в Україні. Слідство вважає, що нардеп від ОПЗЖ вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України, і був причетний до незаконного постачання вугілля з ОРДЛО.

Під час брифінгу у справі Медведчука голова СБУ Іван Баканов заявив, що слідчі перевірять можливу причетність Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої до незаконних постачань вугілля в Україну з окупованих територій.

12 жовтня Печерський суд Києва за другою підозрою у держзраді відправив Віктора Медведчука під домашній арешт, а сторона звинувачення клопотала про можливе призначення застави у розмірі 1 млрд гривень.