Печерский суд разрешил задержать Порошенко по подозрению в "госизмене", – СМИ

По информации журналистов, пятый президент Украины может выйти под залог в 1 миллиард гривен. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщили три источника издания "Главком", приближенные к Офису генпрокурора.

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По словам собеседников, Порошенко назначили залог в 1 миллиард гривен.

Генпрокурор Ирина Венедиктова находится в Киеве, но ушла в отпуск, подчеркнули информированные источники.

[ + – ] Источники издания говорят, что Венедиктова находится в Киеве

Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание Петра Порошенко, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Такое решение приняли утром 24 декабря.

Суд дал согласие на задержание Порошенко для привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Порошенко ожидают санкции, – адвокат

Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков сообщил, что СНБО в ближайшее время может ввести санкции против Порошенко и арестовать его активы.

В подозрении для этого вписали статью 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма — ред.), добавил Новиков.

"Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы", — считает адвокат политика.

По его словам, решение о санкциях против Порошенко стоит ожидать в течение следующих двух-трех недель.

"Вам безразлично, что через полгода или через год это решение будет отменено, потому что вы успеете уничтожить любой бизнес или медиа… Мы к этому готовы и знаем, что будем делать", – заключил Новиков.

Напомним, что Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму за участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО. Пятому президенты вручили соответствующее подозрение 20 декабря, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации СБУ, Порошенко профинансировал боевиков "ЛДНР" на сумму более 200 миллионов гривен.

Кроме Порошенко, подозреваемыми в деле являются нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Порошенко сейчас не в Украине. Политик говорил о встречах с европейскими политиками в Варшаве. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала ему не бежать из Украины, а доказывать невиновность в суде.