"Не беги и не сдавайся": Тимошенко советует Порошенко быть смельчаком

Лидер "Батькивщины" убеждена, что если правда на стороне Порошенко, он должен мужественно ее доказывать в "зависимых" от власти судах.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала пятому президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене, оставаться в стране и доказывать свою невиновность. Рекомендации от экс-премьера прозвучали в эфире телеканала "Украина 24".

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Тимошенко напомнила, что ей знакомы "политические репрессии" со стороны украинской власти и поэтому, как человек с таким опытом, она решила дать несколько советов Петру Порошенко.

Лидер "Батькивщины" уверена, что если он "внутри" чувствует, что правда на его стороне, ему следует оставаться на родине, проходить все суды и доказывать свою честность и правоту.

"Если Порошенко верит в свою правоту и у него на душе все спокойно по поводу всех этих событий, то ему категорически не следует покидать Украину. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать", — сказала Тимошенко.

Также украинский политик дала совет Порошенко оставаться мужественным и не сдаваться, несмотря на решение зависимых и "неправосудных" судов. А в случае необходимости, обращаться в европейские суды.

"Нужно идти во все судовые инстанции, добиваться того, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужественности, уверенности и смелостию Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает", — отметила Тимошенко, поставив себя в пример как человека, который "выиграл" и европейский суд и Верховный суд Украины.

По словам Тимошенко, история с Порошенко возникла из-за того, что в стране не хватает "хлеба", поэтому действующая власть решила устроить большое "зрелище" для народа, чтобы прикрыть реальную ситуацию, которая сложилась в Украине.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене в контексте вопроса "обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов". Следствие пришло к выводу, что Порошенко содействовал срыву импорта угля из ЮАР в указанных годах и организовал незаконные поставки топлива с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.