"Не тікай і не здавайся": Тимошенко радить Порошенку бути сміливцем

Лідерка "Батьківщини" переконана, що якщо правда на боці Порошенка, він має мужньо її доводити у "залежних" від влади судах.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п'ятому президентові України Петру Порошенку, підозрюваному в держзраді, залишатися в країні та доводити свою невинність. Рекомендації експрем'єра прозвучали в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Тимошенко нагадала, що їй знайомі "політичні репресії" з боку української влади і тому, як людина з таким досвідом, вона вирішила дати кілька порад Петру Порошенку.

Лідерка "Батьківщини" впевнена, що якщо він "усередині" відчуває, що правда на його боці, йому слід залишатися на батьківщині, проходити всі суди та доводити свою чесність та правоту.

"Якщо Порошенко вірить у свою правоту і в нього на душі все спокійно щодо всіх цих подій, то йому категорично не варто залишати Україну. Нікуди не треба тікати, не треба нікуди їхати", — сказала Тимошенко.

Також українська політикиня дала пораду Порошенкові залишатися мужнім і не здаватися, незважаючи на рішення залежних та "неправосудних" судів. А в разі потреби звертатися до європейських судів.

"Потрібно йти в усі суднові інстанції, добиватися того, щоб усе це було публічно, і боротися. Тому я раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості та сміливості. Якщо він вважає, що він має рацію, нехай іде вперед і доводить", — зазначила Тимошенко, поставивши себе у приклад як людину, яка "виграла" і європейський суд і Верховний суд України.

За словами Тимошенко, історія з Порошенком виникла через те, що в країні не вистачає "хліба", тому чинна влада вирішила влаштувати велике "видовище" для народу, щоб прикрити реальну ситуацію, що склалася в Україні.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило Петру Порошенку підозру у державній зраді у контексті питання "забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років". Слідство дійшло висновку, що Порошенко сприяв зриву імпорту вугілля з ПАР у зазначених роках та організував незаконне постачання палива з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.