"Поговорим, кто госизменщик", — Порошенко о подозрении ему от ГБР (видео)

Как отметил нардеп, оставаться в Европе он не планирует, и пригрозил, что власть "ответит" за предъявленные обвинения.

Пятый президент Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, записал видеообращение. Ролик политик опубликовал в своем Facebook.

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По его словам, в ближайшие дни у него в Варшаве запланированы встречи с европейскими политиками для формирования коалиции в поддержку Украины и для противодействия России, которая сконцентрировала в приграничных с нашей страной регионах более 100 тысяч военных.

"Сегодня, когда вся Европа, весь мир, и в том числе вся Украина должны объединиться против Путина, в Украине происходят странные вещи. Мне передают привет из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков Зеленского", — заявил Петр Порошенко в видеообращении и призвал думать больше о судьбе страны, а не о личных рейтингах.

Пятый президент предположил, что ему объявили о подозрении в госизмене из-за падения популярности действующей власти среди населения.

Петр Порошенко отметил, что по возвращению в Украину он "поговорит" о госизмене и содействии террористической деятельности с руководством страны.

"Кто является госизменником? Тот, кто вместе с ВСУ в 2014 году освободил 2/3 части оккупированного Донбасса? Или тот, из-за подписания (соглашения — ред.) о разведении (войск — ред.) отдал врагу наши земли? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации врагов Украины? Или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперации украинской разведки (дело "вагнеровцев" — ред.)? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость страны, выиграв $4 млрд у "Газпрома" и приостановив покупку российского газа и электричества? Или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь, а также покупает у Лукашенко электричество? Зеленский купил на $3 млрд российского угля и угля из ОРДЛО", — добавил нардеп от "Европейской солидарности".

Петр Порошенко назвал объявление о подозрении в госизмене "переходом красных линий" и пообещал, что власть "за это ответит". Вместе с этим, пятый президент в условиях возможного вторжения РФ призвал украинцев объединиться.

[ + – ] Петр Порошенко отреагировал на обвинение в госизмене

20 декабря пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии террористической деятельности. Нардеп от ЕС является подозреваемым в уголовном производстве о поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Как сообщают в СБУ, Петр Порошенко лично принимал участие в "налаживании взаимодействия с пророссийскими боевиками" и имеет прямое отношение к срывам поставки южноафриканского угля в Украину. Следователи СБУ также предполагают, что Петр Порошенко незаконными действиями профинансировал оккупационные власти на Донбассе на 200 млн гривен.

По словам адвоката пятого президента, Петр Порошенко не планирует оставаться в Европе и обязательно вернется в Украину.